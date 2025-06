Háború, Gazdaság :: 2025. június 17. 17:40 ::

Az Európai Bizottság 2027 végéig teljesen leállítaná az orosz gáz- és olajimportot

Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot terjesztett elő kedden az Oroszországból származó, továbbá az onnan közvetlenül vagy közvetve importált csővezetékes gáz és cseppfolyósított földgáz (LNG) "fokozatos és hatékony" leállítására az Európai Unióban 2027 végéig, "az uniós energiaellátás biztonságának megőrzése céljából, valamint az árak és a piacokra gyakorolt hatások korlátozására".

Dan Jorgensen energiaügyi uniós biztos Strassburgban, a javaslat bemutatásakor közölte: "az intézkedés véget vet azon piaci, gazdasági és biztonsági kockázatoknak, amelyek az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségből adódnak, növelve az EU energiafüggetlenségét és versenyképességét".

A fokozatos megközelítés segít hatékonyan leállítani az orosz gázimportot, miközben korlátozza az uniós energiaárakra gyakorolt negatív hatásokat, és elkerülni az ellátásbiztonság kockázatát - mondta.

Tájékoztatása szerint a javaslat menetrendet határoz meg az orosz gázimport "fokozatos és jól összehangolt módon, a szolidaritás szellemében" történő kivezetésére, miközben a tiszta energiára való átállást is elősegíti.

A tervezett importtilalom értelmében 2026. január 1-jétől tilos lesz orosz gázimportra vonatkozó új szerződések megkötése. A meglévő rövid távú szerződések alapján történő importot 2026. június 17-ig kell leállítani, kivéve a vezetéken át tengeri kijárattal nem rendelkező országokba szállított és hosszú távú szerződésekhez kapcsolódó gázimportot, amelynek fenntartását 2027 végéig engedélyezik. A hosszú távú szerződések alapján végzett importot 2027 végéig kell leállítani - közölte.

Tilos lesz az oroszországi vagy orosz vállalkozások által ellenőrzött ügyfelek számára nyújtott LNG-terminál-szolgáltatásokra vonatkozó hosszú távú szerződések megkötése is. Ez biztosítja, hogy a terminálkapacitást át lehessen irányítani alternatív szállítókhoz, végső soron növelve az energiapiacok ellenálló képességét - mondta a dán biztos.

Közölte, hogy a fennmaradó orosz gázmennyiségek fokozatosan kivezethetők jelentős gazdasági hatás vagy az ellátásbiztonságot fenyegető kockázatok nélkül, mivel elegendő alternatív szállító áll rendelkezésre a globális gázpiacon. Jól összekapcsolt az uniós gázpiac, és elegendő importinfrastruktúra áll rendelkezésre az EU-ban - húzta alá.

Tájékoztatása szerint a tagállamoknak diverzifikációs terveket kell benyújtaniuk, pontos intézkedésekkel és mérföldkövekkel az orosz gáz- és olajimport fokozatos megszüntetésére vonatkozóan. Rendelkezéseket hoztak annak érdekében, hogy javítsák az Oroszországból származó gáz importjának átláthatóságát, ellenőrzését és nyomon követhetőségét, és ezek a rendelkezések az uniós piacokon támogatják az importtilalom hatékony végrehajtását - mondta. Ennek értelmében az orosz gázra vonatkozó szállítási szerződésekkel rendelkező vállalatoknak minden szükséges információt meg kell adniuk a vámhatóságoknak az importált gáz útjának a tényleges származási helyétől az unióba történő behozatal helyéig - tájékoztatott.

Az intézkedéseket az uniós bizottság úgy alakította ki, hogy szavatolják az EU energiaellátásának biztonságát, és enyhítsék az árakra és a piacokra gyakorolt hatást - tette hozzá az uniós biztos.

Frissítés: Szijjártó: a von der Leyen-Zelenszkij terv kinyírná Magyarország energiabiztonságát



Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kidolgozott terv kinyírná Magyarország energiabiztonságát és a rezsicsökkentést, ezért a kormány minden eszközzel harcolni fog ellene - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Dan Jorgensen EU-s energiaügyi biztos által bemutatott jogszabály-tervezetre reagálva arról számolt be, hogy az energiaügyi miniszterek előző nap tárgyalták ezt a javaslatot, amelynek keretében úgy kívánnák támogatni Ukrajnát, hogy elvágnák Európát és benne Magyarországot az olcsón elérhető orosz földgáztól és kőolajtól.

"A von der Leyen-Zelenszkij terv nyomán Magyarországon a magyar családoknak a villanyért az eddigi számla dupláját, a gázért az eddigi számla háromszorosát kell majd fizetni" - húzta alá.

"A tegnapi vitában világossá tettük, hogy Magyarország számára ez elfogadhatatlan, küzdünk ez ellen a brüsszeli terv ellen. Ugyanakkor a mai napon az Európai Bizottság, amelyet von der Leyen elnök asszony vezet, előállt egy rendeletjavaslattal, amely már egy konkrét jogi szöveg, ami arra vonatkozik, hogy az Oroszországból származó földgáz- és kőolajvásárlásokat el akarják lehetetleníteni" - tudatta.

"Ez a jogszabály azt írná elő, hogy a rövid távú szerződések alapján Oroszországból már a jövő év elejétől nem lehetne földgázt vásárolni, a hosszú távú szerződések alapján pedig 2028 elejétől meg akarják tiltani az Oroszországból származó földgázvásárlást, és ugyanígy az Oroszországból származó kőolaj vásárlását is 2028 elejétől le akarják állítani" - folytatta.

"A nukleáris fűtőelemek esetében végül is semmilyen tiltást nem fogalmaztak meg, ennek hátterében nyilvánvalóan az áll, hogy a nyugat-európai és az orosz nukleáris ipar teljes mértékben összefonódott, számos közös fejlesztés zajlik a nyugat-európai és orosz nukleáris vállalatok közötti, tehát a nukleárisfűtőanyag-beszerzés egyelőre nincsen veszélyben" - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez a jogszabály-tervezet azt mutatja, hogy Brüsszel készen áll arra, hogy "kinyírja a biztonságos és olcsó energiaellátást Magyarországon".

"Ez a javaslat súlyosan sérti a szuverenitásunkat, hiszen az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés rögzíti, hogy az energiapolitikában teljes hatáskörrel rendelkeznek a tagországok, senki nem szólhat bele, hogy milyen energiahordozót veszünk, mennyit, kitől, mikor" - hangsúlyozta.

"Ehhez képest itt most arról van szó, hogy a két, Magyarországra vezető kőolaj-csővezeték közül egyet teljesen kiiktatnak, tehát két vezeték közül már csak egyet tudunk használni, és ez a javaslat azt is jelentené, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi, Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást iktatnak ki, mert egyrészt Ukrajna ugyebár elzárta a területén keresztül Magyarországra vezető földgázszállítási vezetéket, most ez a javaslat pedig kifejezetten nevesíti a magyar-szerb határkeresztezési pontot, tehát a Török Áramlat vezetéken sem lehetne majd gázt szállítani" - figyelmeztetett.

"Kinyírják a két legnagyobb földgázszállítási útvonalat, és ezek után arról beszélnek, hogy mindez a függőségek felszámolásáról meg az energiabiztonság javításáról szól" - fűzte hozzá.

"Magyarország esetében ez pont fordítva van. A von der Leyen-Zelenszkij terv kinyírja az energiabiztonságunkat, kinyírja a rezsicsökkentést, és a magyar családokat arra kényszeríti, hogy a villanyért kétszeres, a gázért pedig több mint háromszoros árat fizessenek az eddigiekhez képest" - szögezte le.

"Ez elfogadhatatlan, küzdeni fogunk ez ellen a brüsszeli terv ellen, és meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, meg fogjuk védeni a magyar családokat. Addig küzdünk, amíg kell, hogy a von der Leyen-Zelenszkij terv ne tehesse tönkre Ukrajna kedvéért Magyarországot, a magyar családokat" - összegzett.

(MTI)