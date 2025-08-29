Háború, Külföld :: 2025. augusztus 29. 20:02 ::

Lezárták a török kikötőket az izraeli hajók előtt, a teljes kereskedelmet is leállították

Nem engedik be az izraeli hajókat a török kikötőkbe, és török hajók sem használhatnak izraeli kikötőket - jelentette be Hakan Fidan török külügyminiszter pénteken egy rendkívüli parlamenti ülésen.

Teljesen leállítottuk a kereskedelmet Izraellel, lezártuk kikötőinket az izraeli hajók előtt, és nem engedjük, hogy török hajók Izraelben kössenek ki - közölte a török külügyminiszter a Gázai övezet elleni izraeli támadások ügyében tartott ülésen.



Hakan Fidan

Elmondta azt is, hogy Törökország nem engedi be kikötőibe az Izraelnek fegyvereket és lőszereket szállító teherhajókat sem, illetve a légteréből is kitiltja az ilyen repülőgépeket. Ezek a lépések egy szélesebb körű, diplomáciai, jogi és kereskedelmi intézkedéscsomag részei, amelyet a gázai konfliktusra válaszul vezet be a török kormány - tette hozzá.

Fidan közölte: az államfő jóváhagyta, hogy légi úton juttassanak el segélyeket a Gázai övezetbe. Török repülőgépek készen állnak erre a műveletre, csak Jordánia jóváhagyására várnak a szállítmányok elindításához.

Törökország több alkalommal is élesen bírálta Izrael Gáza elleni hadműveleteit, és azzal vádolta meg, hogy népirtást követ el a palesztinok lakta enklávéban.

(MTI)