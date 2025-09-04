Háború :: 2025. szeptember 4. 20:40 ::

Orosz hírszerzés: a német kancellár titkosíttatta Berlin szerepét a Taurusok Ukrajnába szállításában

Utasításba adta Friedrich Merz német kancellár, hogy tartsák titokban Németország szerepét a Taurus manőverező robotrepülőgépek Ukrajnába szállításában - közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája csütörtökön.

"A kancellár (...) mérlegeli annak kockázatait, hogy Németország közvetlenül bevonódik az Oroszország elleni harci cselekményekbe. Ezzel kapcsolatban utasításba adta, hogy a lehető legnagyobb mértékben titkolják el Berlin részvételét az ilyen fegyverek Kijevnek történő szállításában" - áll a szolgálat honlapján kiadott tájékoztatás.

Az SZVR szerint a szárnyas rakétákról eltávolítják a gyári jelöléseket, és egyes alkatrészeket kicserélnek.

"Merz azonban nem tud kitérni azelől, hogy a Taurusokat az Ukrajnába kiküldött német katonák fogják irányítani" - olvasható a közleményben, amelynek szerzői szerint az ukránok kiképzése "túl sokáig tartana, és nem biztos, hogy sikerülne befejezni az ukrán fegyveres erők védelmének összeomlása előtt".

Az SZVR revansizmussal vádolta meg a német kormányfőt, és azt állította, hogy szándéka aggodalmat kelt azon német politikusok körében, akik attól tartanak, hogy a Taurus bevetése Moszkva válaszcsapását vonhatja maga után.

(MTI)