16 emeletes toronyházat rombolt le a terrorhadsereg Gázavárosban

A világ, benne az arab országok, cinkos hallgatása közben a népirtó izraeli terrorhadsereg a ma délutáni órákban levegőbe repítette a Mastaha-torony (برج مشتهى -Burzs Mastaha) nevű 16 emeletes épületet Gázavárosban. A toronyépületben az izraeli hadsereg 2023. októberi agressziójáig különböző vállalatok gazdasági és kereskedelmi igazgatóságainak irodái voltak. A háború folyamán az izraeli hadsereg elől a Gázai övezet egyes részeiből elmenekült vagy a megszállók által elüldözött polgári lakosok leltek ideiglenes menedékre a 16 emeletes épületben – írja az aljazeera.net.



Leomlik a felrobbantott Mastaha-torony Gázavárosban (fotó: aljazeera.net)

Az izraeli terrorhadsereg korábban már lerombolta a toronyépület legfelső emeleteit, s azt hazudta, hogy a Mastaha-torony épületében a Hamász Iszlám Ellenállási Mozgalom (a zsidók és a budapesti kormány által kézi vezérelt „magyar” sajtó szóhasználatával: terrorszervezet – H. J.) hadállásokat, megfigyelőpontokat telepített a 16 emeletes épületben, ahonnan a palesztin mesterlövészek rendszeresen lövik a Gázaváros elfoglalására készülő izraeli hadsereget. A Mastaha épület igazgatósága határozottan cáfolta a Hamász fegyvereseinek jelenlétéről hazudozó izraeli haszbarapropagandát.



Amikor a Mastaha-torony még állt (fotó: qudstv.com)

Órákkal a Mastaha-torony felrobbantása előtt az épület vezetősége a nemzetközi sajtónak nyilatkozva kijelentette: „A toronyépület mentes mindenféle biztonsági berendezéstől, megfigyelőrendszertől, és csak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült polgári személyek tartózkodhatnak benne”.

Abu Zejd katonai szakértő és hírmagyarázó az al-Dzsazírának elmondta:

A megszálló erők ezeket a magas épületeket azzal az ürüggyel veszik célba, hogy azokat az ellenállók (szabadságharcosok – H. J.) megfigyelésre, ellenőrzésre és felderítésre használják. Ezek az állítások azonban ellentmondanak a valóságnak, mert a palesztin fegyveres ellenállás nem hozhat létre megfigyelő, irányító és műveleti állásokat egy olyan épületben, ahol több száz, a Gázai övezet más részeiből odamenekült ember tartózkodik. (Az izraeli haszbara a Gázai övezet kórházainak megtámadásakor, majd lerombolásakor is azt hazudta, hogy az egészségügyi intézmények alatti barlangrendszerekben a Hamász katonai állásai vannak – H. J.)



Menekültek-elűzöttek sátortáborából palesztinok szemlélik a Mastaha-torony fölrobbantását (fotó: aljazeera.net)

