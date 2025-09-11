Háború :: 2025. szeptember 11. 15:51 ::

Moszkva az öbölmenti államokkal közösen is elítélte Izrael katari támadását

Közösen ítélték el Oroszország és a Perzsa-öböl arab országainak külügyminiszterei a Hamász palesztin szervezet magas rangú tisztviselői ellen Dohában végrehajtott izraeli légitámadást - közölte Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője csütörtökön Szocsiban.

"Egyértelműen elítéljük ezt az izraeli akciót, és hangsúlyoztuk: semmilyen ürüggyel nem engedhető meg, hogy efféle cselekmények megismétlődjenek szuverén államok ellen. Hangsúlyoztuk, hogy a fegyveres támadás egy olyan ország ellen, amely kulcsszerepet játszik az Izrael és a Hamász közötti közvetett tárgyalásokban, csak aláássa az erőfeszítéseket" - mondta Lavrov Oroszország és az Arab Perzsa-öböl-menti Államok Tanácsa külügyminisztereinek tanácskozását követően.

A tanácskozáson Lavrov egyebek között azt hangoztatta, hogy a katari fővárosban kedden végrehajtott csapásokkal Izrael súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, elsősorban az ENSZ Alapokmányát, valamint egy független állam szuverenitását és területi integritását, valamint hogy a lépés további destabilizációhoz vezet a közel-keleti régióban.

(MTI nyomán)