2025. október 6. 16:52

Otradne elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta Otradne települést az ukrajnai Harkov megyében az orosz hadsereg - közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1450 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több, az ukrán hadsereget ellátó energetikai és olajipari létesítményt, valamint üzemanyag-, drón- és lőszerraktárakat, 14 páncélozott harcjárművet, amerikai HIMARS sorozatvetők hat rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 356 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)