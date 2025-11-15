Háború, Politikusbűnözés :: 2025. november 15. 11:15 ::

Che Guevera-gyanú: Zelenszkij újabb korábbi kedvencét tartóztatnák le korrupció miatt

Letartóztatási kérelmet nyújtottak be Ukrajna korábbi kormányfő-helyettese, Olekszij Csernisov ellen – közölte Ukrajna korrupcióellenes hatósága (NABU). A 48 éves politikust is elérte az Enerhoatom terebélyesedő korrupciós ügye, amelyben az ukrajnai elnök bizalmi köre is érintett – erről portálunk is beszámolt.



Fotó: Olekszij Csernisov / Facebook

A NABU gyanúja szerint Csernisov 1,2 millió (kb. 400 millió forint) dollárt és 100 ezer eurót (385 millió forint) kapott készpénzben a korrupciós hálózat tagjaként. Az ország atomerőműveiért felelős céghez kötődő korrupciós ügy – amelynek során a befolyásos tagok, köztük Volodimir Zelenszkij elnök bizalmasa, Timur Mindics, aki a nyomozás elől már elmenekült Ukrajnából – 100 millió dollárhoz juttatta a kedvezményezetteket, azokon a cégeken keresztül, amelyek szerződtek az Enerhoatommal.

Csernisovot hivatallal való visszaéléssel is gyanúsítják. A nyáron kormányfő-helyettesként még esélyesnek tűnt arra is, hogy a miniszterelnöki széket is átvegye, amikor Zelenszkij jelentősen átalakította kormányát, ám a folyamatnak Csernisov végül vesztese lett, még a kormányból is eltávolították.

Pedig Zelenszkij sokáig kitartott mellette: 2020 és 2022 között területfejlesztési miniszter volt, később a Naftohaz állami olajtársaság igazgatója, majd nemzeti egységért felelős miniszter.

Ahhoz az időszakához azonban már kötődött korrupciós gyanú: a NABU szerint Csernisov területfejlesztési miniszterként több, – azóta őrizetben lévő – beosztottjával együtt egymilliárd hrivnyás kárt okozott a költségvetésnek egy olcsón átadott kijevi földterülettel, amelyen az ingatlanfejlesztő a piaci ár harmincadáért adott el több lakást az érintetteknek. A NABU nyomozása okán a Korrupcióellenes Legfelsőbb Bíróság csaknem 120 millió hrivnya (kb. 960 millió forint) óvadék fejében helyezte szabad lábra Csernisovot.

Ezután azonban Zelenszkij még egy ideig kitartott mellette, a nyáron a kormányfői poszt elnyerése helyett csendben távozhatott a kormányból: Zelenszkij nem leváltotta, hanem a nemzeti egység minisztériumát megszüntette.

A NABU többórányi kompromittáló felvételt publikált, amelyen álnéven több, Zelenszkijhez közel álló befolyásos személy tárgyalja meg, hogyan részesüljenek az Enerhoatommal szerződésben lévő cégektől levett sápokból. A felvételeken álnéven említettek között van „Che Guevara” is, a gyanú szerint ő maga Csernisov.

A korrupciós ügyben már több letartóztatás történt a NABU részéről – ez az a szerv, amelynek Zelenszkij a közelmúltban korlátozni próbálta függetlenségét, de a társadalmi tiltakozásokat és külföldi kormányzati reakciókat látva visszavonulót fújt. Korábban már felfüggesztették a korábbi energetikai minisztert, Herman Haluscsenkót, és nem sokkal utána lemondott utódja, Szvitlana Hrincsuk is.

(Telex nyomán)