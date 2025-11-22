Ukrajnában olyan méretű korrupciós botrányok sora robbant be hetek alatt, amely már nem egyszerű belpolitikai botrány, hanem egy átfogó hatalomátadás előszobája – legalábbis ezt állítja Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója keddi Telegram-bejegyzésében. Aresztovics szerint a jelenlegi folyamatok célja Zelenszkij eltávolítása és egy „új ukrán politikai korszak” előkészítése, amelyet a nyugati partnerek is támogatnak.
A volt elnöki tanácsadó értelmezése szerint az elmúlt hetek botrányai – az energiaügyi korrupció feltárása, a több mint ezernyi hangfelvétellel alátámasztott NABU-nyomozás, valamint Zelenszkij pénzügyi háttérembereként ismert Timur Mindics elleni eljárás – nem elszigetelt ügyek.
Mindezek „a Zelenszkij eltávolítását előkészítő tranzitfolyamat részei”, amelyek célja a jelenlegi vezetés hiteltelenítése, valamint egy új politikai irányvonal kijelölése.
Hanyatló elnöki kör, széteső kabinet
A korábbi elnöki tanácsadó kemény véleményt fogalmazott meg: szerinte Volodimir Zelenszkij háborús kabinetjének tagjait most szándékosan semmisítik meg a nyilvánosság előtt, hogy később ne legyen lehetőségük részt venni az ország irányításában.
„Ezek az emberek bizonyították az alkalmatlanságukat a védelemben és a tárgyalásokban is. Mindenkit átvertek, akivel megállapodtak, és azt hitték, ez örökké így mehet”
– fogalmazott Aresztovics.
Az ukrán elit több meghatározó szereplője külföldre távozott az elmúlt hetekben, abban bízva, hogy így elkerülhetik a számonkérést. Aresztovics szerint azonban épp ellenkezőleg: külföldön még kiszolgáltatottabbak az amerikai igazságszolgáltatásnak, főleg ha érintettek lehetnek a washingtoni támogatások elsikkasztásában.
A Nyugat dönt a leendő ukrán vezetőkről
A volt tanácsadó egyértelműen fogalmaz: mivel Ukrajna gyakorlatilag teljes egészében a nyugati támogatásokból működik, ezért a jövőbeni ukrán elnök személyéről is a nyugati partnerek döntenek majd. A háború folytatására készülő nacionalista jelöltek szerinte esélytelenek, mert „a Nyugat célja most a békekötés előkészítése, nem pedig a harcok eszkalálása”.
Aresztovics állítja: a hatalomátadás gyors lesz, és a folyamatot újabb botrányok fogják gyorsítani, hogy a közvéleményben is legitim legyen a fordulat.
A vezető szerepet a parlament veheti át, ezt követné az előre hozott választások kiírása az új tárgyalási ciklus és a békefolyamat legitimizálására.
Minden a Trump–Putyin-találkozó mellett szól
A bejegyzésben külön hangsúlyt kapnak a háború lezárását célzó nemzetközi tárgyalások. Aresztovics szerint Donald Trump amerikai elnök újra nagy optimizmussal beszél a békéről, a török külügy pedig már december 3-át is lehetséges új tárgyalási dátumként emlegeti.
Mindeközben ismét napirendre került a Trump–Putyin-csúcstalálkozó, amely Aresztovics értékelése szerint alapjaiban határozhatja meg Ukrajna jövőjét.
Nincs több ember a frontra
Aresztovics drámai helyzetértékelést ad: a jelenlegi Ukrajna szerinte „morális, szervezeti és pénzügyi értelemben is csődben van”.
A legnagyobb problémának azonban nem a pénzt, hanem a harcolni hajlandó emberek hiányát tartja. Úgy fogalmaz, még új kinevezésekkel sem lehet pótolni azt a motivációs válságot, amely az ukrán hadsereget sújtja.
Mi vár Ukrajnára?
A volt tanácsadó szerint három forgatókönyv lehetséges: béke, irányított átmenet vagy káosz. A volt tanácsadó szerint a Nyugat célja egy olyan átmenet, amely kikényszeríti a békét, összefogásra kényszeríti az ukrán elitcsoportokat, és megakadályozza Ukrajna gazdasági és társadalmi széthullását.
A legrosszabb forgatókönyv a regionális lázadások kitörése és az ukrán állam szétesése lenne. Ha a káosz veszélye túlságosan megnő akár nyugati békefenntartók bevonása is szükségesé válhat.
Horváth Dániel - Híradó