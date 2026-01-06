Háború :: 2026. január 6. 16:47 ::

Négy fontszakaszról jelentett előretörést az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A napi hadijelentés szerint csaknem 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drón-, lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 28 egyéb páncélozott harcjárművet, két irányított légibombát, két HIMARS-rakétát, továbbá 360 repülőgépjellegű drónt.

Az orosz katonai tárca szerint a Nyugat nevű csapatcsoportosítás operatív eszközzel akadályozza, hogy az ukrán hadsereg Kupjanszk környékén ellentámadáshoz szükséges erőket tudjon összevonni, és az éve eleje óta drónokkal hetven haditechnikai eszközt, köztük két harckocsit semmisített meg.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Belgorod megyében két, Tverben pedig egy civil életét vesztette. A kosztromai régióban lévő Nyejai járásban tűz ütött ki egy laktanyában. A károkról részletesebb hivatalos tájékoztatást nem adtak ki. Uljanovszk, Volgográd, Kaluga, Nyizsnyekamszk, Orenburg, Penza, Szamara, Szaratov és a Szentpétervár melletti Pulkovo repülőterén átmenetileg felfüggesztették a repülőgépek indítását és fogadását.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete a Telegram-csatornáján közölte, hogy ukrán támadások következtében december folyamán 56 civil lakos vesztette életét, 311 pedig - köztük 11 gyerek - megsebesült. A diplomata szerint az utóbbi egy hónapban az ukrán fegyveres erők legkevesebb 14 900 lőszert lőttek ki orosz polgári célpontokra. A legtöbb tüzérségi támadás és dróncsapás Belgorod, Brjanszk, Kurszk és Herszon megyét érte.

(MTI)