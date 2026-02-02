Háború :: 2026. február 2. 21:55 ::

Orosz külügyminisztérium: nyugati katonák és katonai objektumok Ukrajnába telepítése elfogadhatatlan

Nyugati országok katonáinak, raktárainak, illetve egyéb katonai infrastruktúrájának Ukrajnába telepítése elfogadhatatlan, Oroszország azt közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi beavatkozásnak fogja tekinteni - közölte hétfőn az orosz külügyminisztérium azokra a kérdésekre válaszolva, amelyeket a sajtó Szergej Lavrov tárcavezetőhöz intézett.

A tárca azt írta, hogy Ukrajna 2025. december 29-én éjjel tömeges dróncsapást indított Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája ellen. "Sok országban ismét meggyőződhettek Volodimir Zelenszkij terrorista természetéről. Remélem, hogy szponzorai is levonták a megfelelő következtetéseket" - hangsúlyozta az orosz külügyminisztérium, hozzátéve, hogy a terrorizmus bármilyen formában elfogadhatatlan, és biztosan nem segít a konfliktus politikai-diplomáciai megoldásának elérésében.

"Meggondolatlanságával Kijev csak megnehezíti saját helyzetét, és megnehezíti a lehetséges kompromisszumos megoldások keresését" - fűzte hozzá a tárca.

Az orosz illetékesek úgy vélték, hogy Zelenszkij lépéskényszerbe került, "továbbra is megpróbálja diktálni a feltételeit, erőltetve saját rendezési modelljét, amelynek kulcsfontosságú eleme, elképzelése szerint, bizonyos biztonsági garanciák nyújtása Ukrajnának".

A minisztérium szerint a garanciák alatt a kijevi vezetést támogató koalíció többnemzetiségű haderejének telepítését értik Ukrajna területén, és ennek feladata az ukrán fegyveres erők helyreállításának támogatása mellett Oroszország elrettentése lenne a harcok befejezése után.

"Más szavakkal egy támaszpont létrehozásáról van szó a további harcokhoz Oroszország ellen" - szögezte le a tárca, hozzátéve, hogy "természetesen Kijev és szponzorainak összes lépését figyelembe vesszük tárgyalási pozíciónk meghatározásakor".

A minisztérium beszámolt arról is, hogy Oroszország javaslatot adott át az Egyesült Államoknak a teljes körű kapcsolatjavítás útjában álló akadályok felszámolására. A tárca közölte, hogy Moszkva nagyra értékeli az amerikai kormánynak az ukrán rendezés előmozdítására tett erőfeszítéseit. Donald Trump amerikai elnök "talán azon kevés nyugati politikusok egyike, aki nemcsak azonnal elutasította az értelmetlen és hátráltató előfeltételek támasztását a Moszkvával folytatandó érdemi párbeszéd megkezdéséhez az ukrán válságról, hanem nyilvánosan is beszélt annak kiváltó okairól" - hangsúlyozták a minisztériumban. Hozzáfűzték, hogy a kapcsolatok normalizálásának folyamata nem egyszerű, fokozatosan át kell törni a bizalmatlanság falát "a washingtoni mélyállam által az utóbbi években gerjesztett kirívó oroszellenességnek és az együttműködés példátlan mértékű visszaesésének tükrében".

A tárca szerint az orosz-amerikai párbeszéd jelenleg gyakorlatilag megszakítás nélkül zajlik különböző szinteken és formátumokban.

(MTI)