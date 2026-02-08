Háború, Külföld :: 2026. február 8. 19:19 ::

Ukrajna szankciókat vezet be az orosz drónok és rakéták alkatrészeinek egyes gyártói ellen

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezet be egyes külföldi gyártók ellen, akik az Ukrajna ellen bevetett orosz drónok és rakéták alkatrészeit készítik.

"Ezeknek a fegyvereknek a gyártása lehetetlen lenne a kritikus külföldi alkatrészek nélkül, amelyeket az oroszok a szankciók kijátszásával továbbra is be tudnak szerezni" - közölte Zelenszkij az X-en.

"Pontosan az ilyen vállalatok ellen vezetünk be új szankciókat" - szögezte le az elnök.

Az ukrán elnöki hivatal által közzétett két rendelet szerint a szankciók célpontjai között több kínai vállalat, valamint a volt Szovjetunióból, az Egyesült Arab Emírségekből és Panamából származó vállalatok is szerepelnek.

A négy éve tartó háború befejezésére irányuló tárgyalások ellenére Oroszország az elmúlt hónapokban jelentősen növelte az Ukrajna elleni rakétatámadások és dróncsapások mértékét és számát, támadásait az energia- és logisztikai szektorra összpontosítva.

Zelenszkij beszámolt arról, hogy az elmúlt héten Oroszország több mint kétezer támadó drónt, 1200 irányított légibombát és 116 különböző típusú rakétával támadt Ukrajna városaira és falvaira.

Az erőművek és alállomások elleni támadások egész régiókat áram és fűtés nélkül hagytak, a fővárosban, Kijevben akár 20 órás áramszünetek is voltak.

Elmondta azt is, hogy szankciókat vezetett be az orosz pénzügyi szektor és az orosz kriptopiacot és bányászati tevékenységeket is támogató szervezetek ellen is.

(MTI)