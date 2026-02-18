Háború :: 2026. február 18. 07:54 ::

Zelenszkij megint Trumpot bírálta: "hibás a taktikája"

Azt követően, hogy Genfben véget értek az ukrajnai háború lezárását célzó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalások, Volodimir Zelenszkij nyilvánosan bírálta Donald Trumpot, mert érzése szerint igazságtalanul nagy nyomást helyez Ukrajnára.

Ahogy az eseményekről beszámoló Independent emlékeztet, Trump hétfőn azt nyilatkozta a sajtónak az Air Force One fedélzetén, amikor a tárgyalásokról kérdezték, hogy Ukrajna jobban jár, ha minél előbb tárgyalóasztalhoz ül.





- Negotiations on Ukraine with Whitcoff and Kushner are scheduled in Geneva. What do you expect?



- We will have serious… 'Ukraine should sit down at the negotiating table' - Trump is getting irritated by Zelensky's disagreement with a peace deal in the spirit of Anchorage.- Negotiations on Ukraine with Whitcoff and Kushner are scheduled in Geneva. What do you expect?- We will have serious… pic.twitter.com/g5bVVszPRi February 17, 2026

E kijelentés kapcsán fogalmazott úgy Zelenszkij, hogy Trump részéről nem tisztességes lépés, hogy a nyilvánosság előtt nem Oroszországra, hanem Ukrajnára helyez nyomást, hogy engedjen a feltételeiből, és járuljon ezzel hozzá a mihamarabbi megállapodáshoz.

"Remélem, hogy csak a taktikája a hibás, és nem a döntése" – jelentette még ki ezzel kapcsolatban az ukrajnai elnök, aki egyúttal megismételte, hogy országa nem hajlandó átadni olyan területeket a keleti Donbászban, amiket Oroszország nem foglalt el a lassan négy éve tartó nyílt háború során.

(24 nyomán)

