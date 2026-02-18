Azt követően, hogy Genfben véget értek az ukrajnai háború lezárását célzó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalások, Volodimir Zelenszkij nyilvánosan bírálta Donald Trumpot, mert érzése szerint igazságtalanul nagy nyomást helyez Ukrajnára.
Ahogy az eseményekről beszámoló Independent emlékeztet, Trump hétfőn azt nyilatkozta a sajtónak az Air Force One fedélzetén, amikor a tárgyalásokról kérdezték, hogy Ukrajna jobban jár, ha minél előbb tárgyalóasztalhoz ül.
E kijelentés kapcsán fogalmazott úgy Zelenszkij, hogy Trump részéről nem tisztességes lépés, hogy a nyilvánosság előtt nem Oroszországra, hanem Ukrajnára helyez nyomást, hogy engedjen a feltételeiből, és járuljon ezzel hozzá a mihamarabbi megállapodáshoz.
"Remélem, hogy csak a taktikája a hibás, és nem a döntése" – jelentette még ki ezzel kapcsolatban az ukrajnai elnök, aki egyúttal megismételte, hogy országa nem hajlandó átadni olyan területeket a keleti Donbászban, amiket Oroszország nem foglalt el a lassan négy éve tartó nyílt háború során.
(24 nyomán)
