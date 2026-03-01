Háború, Külföld :: 2026. március 1. 13:49 ::

Putyin részvétét fejezte ki Hamenei megölése miatt

Részvétét fejezte Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah megölése miatt iráni hivatali partnerének Vlagyimir Putyin orosz elnök - közölte a Kreml vasárnap.

"Fogadja őszinte részvétemet az Iráni Iszlám Köztársaság legfőbb vezetője, Szájed Ali Hamenei és családtagjai meggyilkolása miatt, amely cinikusan megsértette az emberi erkölcs és a nemzetközi jog minden normáját" - idézték a közleményben Putyin Maszúd Peszeskján iráni államfőhöz intézett táviratát.

Az orosz elnök szerint Oroszországban "Hamenei ajatollahra kiemelkedő államférfiként fognak emlékezni, aki személyesen hatalmas mértékben járulást hozzá a baráti orosz-iráni kapcsolatok fejlesztéséhez, azoknak az átfogó stratégiai partnerség szintjére emeléséhez".

"Kérem, adja át a legőszintébb részvétemet és támogatásomat a legfelsőbb vezető családtagjainak, a kormánynak és az egész iráni népnek" - tette hozzá.

Az iráni hatóságok vasárnapra virradóra megerősítették, hogy Hamenei vértanúhalált halt. Likvidálásáért az izraeli hadsereg vállalta a felelősséget.

(MTI nyomán)