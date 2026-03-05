Háború :: 2026. március 5. 21:12 ::

Srí Lanka engedélyezte a kikötést egy iráni hadihajónak

Srí Lanka humanitárius okokból engedélyezte egy iráni hadihajónak 208 fővel a fedélzetén, hogy kiköthessen - jelentette be csütörtökön Anura Kumara Disszanajake Srí Lanka-i elnök.

A Busehr nevű hadihajó azt követően kért kikötési engedélyt egy Srí Lanka-i kikötőben, hogy az előző nap a szigetország térségében egy másik iráni hadihajót, a Dena nevű fregattot egy amerikai tengeralattjáró torpedóval elsüllyesztette. A Dena 180 fős legénységéből 87 tengerész vesztette életét, 32 társukat kimentette a szigetország haditengerészete, jelenleg kórházban ápolják őket. Az eltűntek után még zajlik a keresés.

"Humanitárius alapon vettük fontolóra az iráni kérést, és engedélyeztük a belépést Srí Lanka vizeire" - közölte Disszanajake sajtótájékoztatóján.

A 208 fős legénységet, köztük 84 kadétot a Srí Lanka-i haditengerészet hajóira vitték, majd a fővárosba, Colombóba szállították. Ugyanakkor az iráni hadihajót biztonsági okokból a fővárostól 240 kilométerre északkeletre található Trincomalee kikötőjébe küldik. A hajó jelenleg nemzetközi vizeken tartózkodik a szigetország partjai előtt.

(MTI)