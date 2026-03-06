Háború :: 2026. március 6. 08:27 ::

A perzsák szívesen látnák a jenkiket az országukban, de Trump most éppen azt mondja, inkább mégsem

Irán felkészült egy szárazföldi támadásra a területén - jelentette ki az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. Abbász Aragcsi egyben elutasított minden tárgyalást az Egyesült Államokkal, és leszögezte: Irán nem kért tűzszünetet.

Arra kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, az iráni külügyminiszter kijelentette: "Nem, számítunk rá." Hozzátette: "bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra".

Aragcsi arról is beszélt, hogy az ország számos részére mért amerikai és izraeli csapások ellenére Irán nem kér tűzszünetet. "Legutóbb sem kértünk tűzszünetet. Korábban Izrael volt az, aki tűzszünetet kért. Azután kértek feltétel nélküli tűzszünetet, hogy tizenkét napig ellenálltunk az agressziójuknak" - jelentette ki, utalva a tavalyi tizenkét napos háborúra, amelyben az izraeli és az amerikai hadsereg iráni atomlétesítményeket támadott.

Múlt csütörtökön Aragcsi még Genfben tárgyalt egy esetleges megállapodásról Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, illetve Jared Kushnerrel, az elnök vejével. A tárgyalások idején kezdett légitámadás véget vetett minden jövőbeli tárgyalásnak Iránnal - mondta most, és hozzátette, hogy a múlt hét óta nem tárgyalt Witkoff-fal vagy Kushnerrel.

"Tény, hogy nincs kedvező tapasztalatunk az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásról. Különösen nem a kormányzattal. Tavaly kétszer tárgyaltunk, idén pedig a tárgyalások közepette megtámadtak bennünket" - mondta az iráni külügyminiszter.

A jelenlegi konfliktus kapcsán Aragcsi megjegyezte, hogy "ebben a háborúban nincsen győztes". Hozzátette, hogy az ő győzelmük "az ismételt ellenállás a törvénytelen célokkal szemben".

A légitámadásokban megölt legfőbb iráni vallási és politikai vezető utódlása kapcsán a külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy meg kell várni, amíg a Bölcsek Tanácsa megválasztja az új vezetőt. Ezzel kapcsolatban elutasította az Axios amerikai hírportál írását, amely szerint Trump kijelentette: neki személyesen is részt kell vennie az új legfelsőbb vezető kiválasztásában. "Ez teljességgel az iráni nép ügye, és senki sem avatkozhat be" - mondta.

Trump szerint Irán mindent elvesztett, és egy esetleges szárazföldi invázió időpocsékolás lenne

Donald Trump azt állította, hogy Irán "mindent elvesztett". Az amerikai elnök kizárta egy szárazföldi invázió szükségességét, egy ilyen lépést "időpocsékolásnak" nevezve – tájékoztatott a Sky News.

A közel-keleti konfliktus hetedik napján az amerikai elnök az NBC Newsnak nyilatkozva "felesleges megjegyzésnek" nevezte az iráni külügyminiszter azon kijelentését, miszerint Irán készen áll a szárazföldi invázióra, és jelezte, hogy jelenleg nem gondolkodik ilyen lépésen.

Időpocsékolás. Mindent elvesztettek. Elvesztették a haditengerészetüket. Elvesztettek mindent, amit el lehetett veszíteni.

Az amerikai elnök azt is jelezte, hogy az amerikai hadseregnek elegendő erőforrása van a támadások folytatásához: "Hatalmas mennyiségű lőszerünk van, amit az emberek nem értettek meg. Soha nem volt még ennyi. Sok van más országokban is."

Trump korábban azt állította, hogy beleszólást akar az iráni új vezető kiválasztásába, pénteken pedig úgy fogalmazott:

Be akarunk menni és mindent megtisztítani. Nem akarunk olyat, aki tíz év alatt újjáépítené az országot. Ennyi időbe telne.

"Azt akarjuk, hogy jó vezetőjük legyen. Van néhány emberünk, akik szerintem jó munkát végeznének" – tette hozzá.

(MTI - Index nyomán)