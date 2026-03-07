Háború :: 2026. március 7. 08:27 ::

Szaúd-Arábia nagyon reméli, hogy Irán elkerüli a félreértéseket

A Szaúd-Arábia ellen intézett iráni támadások az egész régió biztonságát aláássák - jelentette ki a szaúdi védelmi miniszter szombaton, és reményét fejezte ki, hogy Irán "elkerüli a félreértéseket és bölcsességet tanúsít majd".

Hálid bin Szalmán az X-en arról is tájékoztatott, hogy a királyság elleni műveletek ügyében Rijádban egyeztetett a pakisztáni vezérkari főnökkel, Ászim Munírral.

Mindeközben szombatra virradóra a szaúdi védelmi tárca bejelentette, hogy a hadsereg hat drónt semmisített meg az éjszaka az ország délkeleti részén lévő, az Aramco olajvállalat által működtetett Sajba-olajmezők, valamint egy ballisztikus rakétát az ország középső részén lévő al-Hardzs melletti légitámaszpont fölött.

Robbanásokat jelentettek szombatra virradóra az egyesült arab emírségekbeli Dubajból és a bahreini fővárosból, Manámából is, a bahreini belügyminisztérium pedig az X-en felszólította az embereket, őrizzék meg nyugalmukat és mielőbb siessenek a hozzájuk legközelebb eső biztonságos helyre.

(MTI)