Háború, Külföld :: 2026. március 8. 17:18 ::

Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmánya visszaszolgáltatását követeli

Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz- és nemesfémszállítmánya visszaszolgáltatását követeli - közölte vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en.

"Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket" - fogalmazott Andrij Szibiha.

Hozzátette: ez a pénz nem Magyarországé vagy annak kormányáé, hanem az Oscsadbank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizetőké. "Ezek azonnali visszaszolgáltatását követeljük, és sürgetjük európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak. Minden európai partnerünket arra biztatom, hogy szólaljon meg az ügyben" - írta az ukrán külügyminiszter.

(MTI)