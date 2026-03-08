Háború, Külföld :: 2026. március 8. 20:25 ::

Elesett két megszálló Dél-Libanonban

Elesett két izraeli katona Dél-Libanonban vasárnap hajnalban - jelentette a terrorállam hadseregének (IDF) szóvivője.

Egyikük nevét már nyilvánosságra hozták, a 38 éves Maher Khatar a Golán-fennsíkon fekvő Madzsdal Samsz nevű drúz település lakója volt. A katonák egy elakadt páncélozott járművet próbáltak egy buldózer segítségével kimenteni Libanon területén, amikor egy rakéta becsapódott a buldózerbe, feltehetően az üzemanyagtartály közelében.

A hétvégén tíz izraeli katona sebesült meg libanoni tűzben két incidensben. Öten súlyosan, hárman könnyebben egy előretolt helyőrségnél sérültek meg, két katona pedig páncéltörő rakéta miatt szenvedett közepesen súlyos sérüléseket Dél-Libanonban.

Az IDF légiereje szombaton Teheránban meggyilkolta Abu al-Kászim Babáájánt, aki katonai irodavezetőként, valamint az ország vészhelyzeti parancsnokságának vezetőjeként szolgált - jelentette közleményben az IDF. Babáájánt az új iráni legfelsőbb vezető katonai irodájának élére szánták, és ő felelt az iráni biztonsági szervek vészhelyzeti koordinációjáért.

Az IDF szóvivője azt is közölte, hogy a légierő csapást mért az iráni Iszlám Forradalmi Gárda űr- és műholdparancsnokságára, és az újabb támadási hullámokban Teheránban a katonai infrastruktúrát és a Forradalmi Gárda irányítóközpontjait bombázta.

A fő célpont az űr- és műholdparancsnokság volt, a 2022-ben fellőtt Khayyam megfigyelőműhold irányító és adatátviteli központja. Izrael szerint Irán ezt használta célpontok megfigyelésére saját területén és a Közel-Keleten.

A légicsapásokban megsemmisítettek mintegy ötven lőszerraktárbunkert a belbiztonsági erők egyik bázisán, valamint támadást hajtottak végre a szárazföldi erők és a Forradalmi Gárdához köthető Baszidzs milícia egységeinek parancsnokságai és létesítményei ellen.

Izraelben az ultraortodox pártok a háborús helyzet miatt várhatóan támogatni fogják a költségvetés elfogadását anélkül, hogy azt a katonai szolgálat alóli mentességről szóló törvény elfogadásához kötnék, ahogy korábban ígérték.

A költségvetési törvényt már elfogadták első olvasatban, és a hónap végéig második és harmadik olvasatban is át kell mennie az izraeli parlamentben, hogy a jelenlegi kormány hivatalban maradhasson.

(MTI nyomán)