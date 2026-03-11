Háború :: 2026. március 11. 09:53 ::

Ma is légiriadókra ébredtek Izraelben

Szerdára virradó éjszaka négy légiriadó ébresztette az izraelieket az ország központi részein. Izrael középső, Netanja és Asdód közötti, legsűrűbben lakott térségében 23:30 körül, majd 00:50-kor, 3:40-kor és 4:40-kor légiriadó szólalt meg az Iránból indított rakéták sorozata miatt.

Eközben az izraeli hadsereg (IDF) éjszaka tovább támadta Iránt és Libanont. Teheránból robbanásokról érkeztek felvételek a Mehrábád nemzetközi repülőtér környékéről, és pusztításról számoltak be az iráni főváros utcáin is.

Az IDF közölte, hogy likvidálták az iráni drónhaderő több katonáját. A légierő akkor csapott le rájuk, amikor egy indítóhelyre érkeztek, hogy pilóta nélküli repülőket irányítsanak Izrael ellen.

A katonai szóvivő jelentése szerint az IDF éjjel csapást mért Dahíjában, Bejrút déli elővárosában a libanoni síita Hezbollah parancsnokságaira és fegyverraktáraira. Bejrútban a városközpont egyik lakása elleni légicsapásról is beszámoltak.

Kedd este Tírusz környékén az izraeli fegyveres erők megtámadták a Hezbollah egyik központját. "A támadások előtt lépéseket tettek, annak esélyét csökkentendő, hogy civilek is áldozatul essenek: többek között előzetesen figyelmeztették a környéken élőket, precíziós fegyvereket alkalmaztak, és légi megfigyeléseket végeztek"- írta közleményében az IDF.

Franciaország bejelentette, hogy 60 tonna humanitárius segélyt küld Libanonba, miután a Hezbollahhal folytatott háború miatt tömegesen menekülnek el az ott élők Dél-Libanonból és Bejrút Dahíja negyedéből.

Az iráni hírszerzéshez köthető Handala nevű hekkercsoport feltörte a Héber Nyelv Akadémiájának honlapját. "Nincs többé szükség a héber tanulására - hamarosan már nem lesz rá szükségetek" - jelenik meg az oldal megnyitásakor angolul a hekkercsoport logójának kíséretében.

(MTI)