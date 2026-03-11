Háború :: 2026. március 11. 14:31 ::

Cáfolják Trumpot a főnökei: időkorlát nélkül folytatódik az Irán elleni háború

Az Irán elleni hadművelet időkorlát nélkül addig folytatódik, amíg eléri minden célját - mondta az izraeli védelmi miniszter szerdán a tel-avivi katonai főhadiszálláson tartott helyzetértékelésen, amelyen részt vett Éjál Zamír vezérkari főnök és több biztonsági vezető.

Jiszrael Kac hangsúlyozta, az izraeli hadsereg folytatja a csapásokat Irán ellen, azzal a céllal, hogy meggyengítse a rezsimet, és "lehetővé tegye az iráni nép számára annak leváltását".

Éjál Zamír elrendelte az erők átcsoportosítását Izrael északi térsége megerősítése érdekében. A vezérkari főnök a Tel Nof légibázison is látogatást tett a nap folyamán, ahol közölte: az izraeli hadsereg az iráni rezsim "nagyon sok ezer" katonáját és parancsnokát likvidálta.

"Minden ellenségünknek üzenem, hogy senki nem sebezhetetlen. El fogunk jutni bárkihez, aki megpróbál ártani Izrael állampolgárainak" - tette hozzá.

Az izraeli pénzügyminisztérium véglegesítette a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások és kártalanítások rendszerét, amelyet az Irán elleni háború miatt nyújt. A fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozók csak akkor kapnak bért, ha legalább tizennégy napra kerültek ilyen státuszba, noha ez a magas küszöb várhatóan ellenállást vált majd ki. A tervezet szerint csak azok a vállalkozások jogosultak kártérítésre, amelyek elvesztették bevételük legalább negyedét.

Forradalmi Gárda: az Izraelhez és az Egyesült Államokhoz köthető pénzintézetek legitim célpontok

Az iráni Forradalmi Gárda szerdán legitim célpontnak minősítette a régióban található, Izraelhez és az Egyesült Államokhoz köthető banki és gazdasági érdekeltségeket, miután légicsapás érte az iráni fegyveres erőkhöz köthető egyik bank fiókját Teheránban.

Ebrahim Zolfakari, a gárdához tartozó hadi építési vállalkozás, a Hatam al-Anbia egyik szóvivője az iráni állami televízióhoz eljuttatott közleményében törvénytelennek és "háborús időben is szokatlannak" minősítette a Szipáh Bankra az éjszaka folyamán mért légicsapást, és figyelmeztette a térségben élőket, hogy ne tartózkodjanak a környékbeli bankok egy kilométeres körzetében.

A Szipáh Bank teheráni fiókját szerdára virradóra érte támadás, amelyben az iráni állami televízió szerint több alkalmazott életét vesztette. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma korábban azt közölte, hogy Teherán a többi között ezen a bankon keresztül intézi a rakétaprogramjával kapcsolatos pénzügyi tranzakciókat.

Zolfakari egyúttal leszögezte: az Egyesült Államok nem lesz képes ellenőrzése alatt tartani az olajárakat. "Készüljenek a kétszáz dolláros hordókra, mert az árak a régiós biztonságtól függenek, amelyet maguk megingattak" - tette hozzá.

A Hatam al-Anbia bejelentette, legitim célpontnak tekintik a Hormuzi-szoroson áthaladó amerikai és izraeli hajók mellett a két ország szövetségeseihez tartozó vízi járműveket is, és megismételte: "egyetlen liter olajat sem" engednek át a szoroson.

Mindeközben az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, újabb támadásokat intézett Kuvaitban és Bahreinben lévő amerikai légi és tengeri támaszpontok ellen. Teheránból küldött helyszíni jelentésekben szerda délután arról számoltak be, hogy az iráni fővárosból ismét robbanásokat lehetett hallani. A Taszním iráni hírügynökség pedig azt közölte, hogy az északnyugati Tebrízben egy légicsapásban hárman meghaltak.

(MTI)