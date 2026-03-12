Háború :: 2026. március 12. 19:26 ::

Lengyel védelmi miniszter: az iráni konfliktus miatt késhetnek az Európába irányuló amerikai fegyverszállítmányok

A közel-keleti konfliktus miatt fennáll a kockázata annak, hogy késnek az Európába irányuló amerikai fegyverszállítmányok - jelentette ki Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter csütörtökön Gdyniában, svéd hivatali kollégájával, Pal Jonsonnal közösen tartott sajtóértekezleten.

A lengyel miniszter újságírói kérdésekre válaszolt a kétoldalú tárgyalásokat megelőző sajtókonferencián. Úgy vélte: a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők és az amerikai technológiát alkalmazó térségbeli országok "gyorsan felhasználták légvédelmi rakétakészleteik nagy részét" az iráni támadások elleni védekezéshez, és a felszerelés utánpótlása sok időt vesz igénybe.

Adott helyzetben elsőbbséget fognak élvezni az Egyesült Államok haderejének és a közel-keleti szövetségeseinek szánt fegyverszállítmányok, Varsó ezért figyelemmel kíséri a helyzetet - jegyezte meg Kosiniak-Kamysz. Úgy ítélte meg: mind az európai, mind az amerikai ipar termelési kapacitása elégtelen, és "radikálisan kell növelni".

"Komoly kockázata" van annak, hogy sok európai ügyfél esetében késnek a szállítmányok, mert Washington számára "prioritássá válik az amerikai hadsereg, valamint a közel-keleti konfliktusban jelenleg közvetlenül részt vevő országok" - fogalmazott a miniszter.

Ebben az összefüggésben fontosnak nevezte az európai uniós SAFE hitelprogram végrehajtását és az európai fegyvergyártás növelését.

Pal Jonson döntő kérdésnek nevezte az amerikai Patriot légvédelmi rendszerekhez tartozó rakéták sorsát, rámutatva: a rakétákat nemcsak az Egyesült Államok és a Perzsa-öböl térségének országai, de például Lengyelország, Svédország és Ukrajna is használja. A svéd miniszter kulcsfontosságúnak mondta a Patriot-rakéták gyártásának fokozását.

A két miniszter találkozójának napirendjén egyebek mellett a védelmi együttműködés, ezen belül a Lengyelországnak szánt svéd fegyverszállítmányok szerepeltek. Kosiniak-Kamysz elmondta: a terv szerint haladnak a svéd tengeralattjárók lengyelországi beszerzéséről szóló tárgyalások. Lengyelország és Svédország tavaly novemberben kötöttek előzetes kormányközi megállapodást, amelynek értelmében Lengyelország három A26 Blekinge típusú tengeralattjárót vásáról Svédországtól a haditengerészet számára.

A védelmi miniszterek találkozójára XVI. Károly Gusztáv svéd király és a svéd kormány több tagjának, összesen egy több mint 60 fős küldöttségnek a háromnapos lengyelországi látogatása zárónapján került sor. XVI. Károly Gusztávot kedden Varsóban Karol Nawrocki lengyel elnök fogadta, csütörtök délután pedig Gdansk kikötővárosban vendége lesz a Baltic Sea Security Talks nevű konferenciának, amelynek résztvevői megvitatják a balti-tengeri térség biztonságát és a lengyel-svéd védelmi együttműködést.

(MTI)