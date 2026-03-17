2026. március 17. 15:34

A donyecki Kaleniki és a szumi Szopics elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta a donyecki régióban lévő Kaleniki és a Szumi megyei Szopics települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és a frontokon mintegy 1240 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán üzemanyag- és energiainfrastruktúrának több, a fegyveres erőket kiszolgáló objektumát, valamint lőszer- és anyagraktárakat, 11 páncélozott harcjárművet, két 155 milliméteres önjáró löveget, hét irányított légibombát, továbbá 421 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán támadást. A légvédelem Moszkvára és Szentpétervárra irányított, pilóta nélküli repülőszerkezeteket is lelőtt. A Belgorod megyei Grajvoronban egy civil életét vesztette, további kilenc polgári személy pedig megsebesült a régióban.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy a március 9. és 15. közötti időszakban 37 orosz civil vesztette életét ukrán támadásokban, további 202 pedig, köztük két gyermek, megsebesült. A diplomata szerint az ukrán fegyveres erők a nevezett időszakban legkevesebb 3347 lőszert lőttek ki orosz polgári célpontokra.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csalás címén őrizetbe vette két magánvállalat vezetőjét, aki 460 millió rubelt (több mint egymilliárd 900 millió forintot) sikkasztott el hadiipari megrendelésekből. Az FSZB szerint tavaly több mint 700 büntetőeljárást indítottak hadiipari vállalatok pénzeszközeinek elsikkasztása ügyében, amelyek nyomán több mint 200 gyanúsítottat elítéltek.

