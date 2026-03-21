2026. március 21. 15:15

Izraeli miniszter hazudtolta meg szélkakas Trump intenzitáscsökkentő bejelentését

Az Egyesült Államok és Izrael a következő napokban "jelentősen fokozni fogja" az Irán elleni támadásokat - közölte Jiszráel Kac izraeli "védelmi" miniszter szombaton. (Persze hazudhat is, de vajon Trump mer mást csinálni, mint amit Izraelben elvárnak tőle? - a szerk.)

A csapások célpontja az iráni vezetés lesz - jelentette ki az izraeli minisztérium közleménye szerint Kac, miután konzultált a hadsereg vezérkarának magas rangú tisztjeivel Tel-Avivban.



Fotó: Ariel Hermoni / Izraeli Védelmi Minisztérium

A miniszter hangsúlyozta, hogy Izrael eltökélt szándéka folytatni a támadásokat Irán hatalmi gépezete ellen, és célja "parancsnokainak likvidálása és stratégiai képességeinek megsemmisítése", amíg el nem hárul minden biztonsági fenyegetés Izrael és az Egyesült Államok érdekeire nézve a térségben.

Donald Trump amerikai elnök pénteken internetes közösségi oldalán ugyanakkor azt közölte, hogy fontolgatja az Irán elleni katonai művelet intenzitásának csökkentését, mivel az Egyesült Államok közel áll a konfliktusban kitűzött céljai eléréséhez.

(MTI nyomán)