Háború :: 2026. március 21. 16:51 ::

Irán lesz a multipoláris világ az iszlám pólusának központi tengelye - ígéri az új támadási hullámra készülő Forradalmi Gárda

Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint "megvizsgálták az ellenség gyenge pontjait", és ennek alapján "új stratégiák mentén, illetve modern rendszerek használatával új támadási hullámot készítenek elő" - jelentette szombaton az Iribnews iráni állami hírcsatorna.

A Forradalmi Gárda ismételten azzal fenyegetett, hogy megtorolják az ország infrastrukturális létesítményei ellen mért csapásokat.

Ali-Akbar Veladzsati, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének külpolitikai tanácsadója azt mondta az Isna hírügynökség szerint, hogy Washington és Tel-Aviv "olyan sokat beszél a győzelemről, mintha saját magukat próbálnák meggyőzni róla".

Más lesz a világ ezután a válság után: "multipoláris, és Irán lesz az iszlám pólus központi tengelye" - mondta.

Mindeközben Donald Trump amerikai elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok közel áll ahhoz, hogy elérje háborús céljait.

"Nem akarok tűzszünetet. Az ember nem köt tűzszünetet akkor, amikor a másik oldalt éppen szó szerint megsemmisíti".

(MTI)