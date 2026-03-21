Az iráni Forradalmi Gárda közlése szerint "megvizsgálták az ellenség gyenge pontjait", és ennek alapján "új stratégiák mentén, illetve modern rendszerek használatával új támadási hullámot készítenek elő" - jelentette szombaton az Iribnews iráni állami hírcsatorna.
A Forradalmi Gárda ismételten azzal fenyegetett, hogy megtorolják az ország infrastrukturális létesítményei ellen mért csapásokat.
Ali-Akbar Veladzsati, Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetőjének külpolitikai tanácsadója azt mondta az Isna hírügynökség szerint, hogy Washington és Tel-Aviv "olyan sokat beszél a győzelemről, mintha saját magukat próbálnák meggyőzni róla".
Más lesz a világ ezután a válság után: "multipoláris, és Irán lesz az iszlám pólus központi tengelye" - mondta.
Mindeközben Donald Trump amerikai elnök pénteken úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok közel áll ahhoz, hogy elérje háborús céljait.
"Nem akarok tűzszünetet. Az ember nem köt tűzszünetet akkor, amikor a másik oldalt éppen szó szerint megsemmisíti".
(MTI)