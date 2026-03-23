Háború :: 2026. március 23. 11:32 ::

Megindult az oroszok tavaszi offenzívája, Zelenszkijnek nagyon rossz érzései vannak

Az ukrán hadsereg és elemzők szerint az orosz erők megindították tavaszi offenzívájukat Kelet-Ukrajnában: a támadásokban már nemcsak kisebb gyalogos egységeket, hanem több tucat harckocsit és páncélozott járművet is bevetnek – írja a CNN nyomán az Index.



A hadműveletek intenzitása egyre nő, miközben Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy „nagyon rossz érzései vannak” a közel-keleti konfliktus Ukrajnára gyakorolt hatásai miatt. Úgy véli, Vlagyimir Putyin számára egy elhúzódó konfliktus kifejezetten előnyös, mivel az emelkedő olajárak és egyes szankciók enyhítése erősíti az orosz gazdaságot.

A frontvonalakon közben fokozódik a nyomás. Olekszandr Szirszkij szerint az orosz hadsereg több szakaszon is erősítette támadásait, és napok óta meghaladja a napi 200-at a harci összecsapások száma. A parancsnok szerint az orosz veszteségek napi szinten az ezret is elérhetik.

Dmitro Zaporozsec alezredes arról számolt be, hogy minden frontszakaszon élénk csapatmozgások, erőteljes tüzérségi tevékenység, valamint drónok és taktikai légierő széles körű alkalmazása figyelhető meg, ami egy újabb offenzíva előkészületeire utal. A mostani hadműveletek mérete és jellege arra utal, hogy Moszkva taktikát váltott: a tavaly jellemző kisebb, beszivárgó egységek helyett ismét nagyobb, összehangolt támadásokkal próbál előretörni.