Háború :: 2026. március 24. 19:06 ::

Francia vezérkari főnök: az Egyesült Államok egyre kiszámíthatatlanabb

Fabien Mandon francia vezérkari főnök kedden sajnálatának adott hangot amiatt, hogy az Egyesült Államok "egyre kiszámíthatatlanabbá" válik, és nem értesítette szövetségeseit arról a döntéséről, hogy konfliktusba lép Iránnal.

"A kapcsolat továbbra is nagyon erős, de sajnos az afganisztáni kivonulás után, amelyet illetően sem volt semmiféle egyeztetés (...), most úgy döntöttek, hogy beavatkoznak a Közel-Keleten anélkül, hogy előre értesítettek volna minket" - mondta a tábornok a Párizsi Stratégiai és Védelmi Fórum megnyitóján.

"Azonnal cselekedtünk, meglepve egy amerikai szövetségestől, aki továbbra is szövetséges, de egyre kiszámíthatatlanabb, és nem veszi a fáradságot, hogy értesítsen minket, amikor katonai műveletek végrehajtásáról dönt, miközben ennek hatása van a biztonságunkra, hatása van az érdekeinkre" - fogalmazott a francia katonai vezető.

A február 28-án Irán ellen indított izraeli és amerikai légicsapásokkal megkezdett konfliktus kiterjedt a térség más országaira is - ahol mintegy 400 ezer francia állampolgár tartózkodott -, mivel Teherán drón- és rakétatámadásokkal válaszolt.

Alice Rufo, a védelmi tárcához tartozó miniszter beszédében emlékeztetett arra, hogy a helyzet következményei miatt Franciaországnak veszteségei és sebesültjei vannak a térségben.

"Hazánk állampolgárainak védelme, erőink és partnereink védelme érdekében a régióban koordinációra van szükség, így működik ez egy olyan szövetségben, mint például a NATO" - mondta a kormánytag.

(MTI)