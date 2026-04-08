Háború, Gazdaság :: 2026. április 8. 11:20 ::

7,5 százalékkal csökkent Oroszország arany- és devizatartaléka márciusban

Oroszország arany- és devizatartaléka márciusban 7,5 százalékkal (60,32 milliárd dollárral) 748,98 milliárd dollárra csökkent a jegybank kimutatása szerint.

Ezen belül a monetáris arany értéke márciusban 50,057 milliárd dollárral (13 százalékkal) 333,968 milliárd dollárra csökkent. Az arany aránya a teljes tartalékban 44,6 százalékra esett április 1-jén a március 1-jei 47,5 százalékról.

Az idei első három hónapban az arany- és devizatartalék 5,869 milliárd dollárral (0,8 százalékkal) csökkent a január 1-jei 754,853 milliárd dollárról.

(MTI)