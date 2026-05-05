Háború :: 2026. május 5. 08:36 ::

Öt frontszakaszról jelentett előretörést az orosz védelmi minisztérium

A hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán - közölte a moszkvai védelmi minisztérium.

A hétfői orosz hadijelentés szerint mintegy 1240 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt közlekedési objektumokat, valamint drónok tárolásának és indításra való felkészítésének helyszíneit, lőszerraktárakat, 15 páncélozott harcjárművet, két sorozatvetőt, nyolc irányított légibombát, hét HIMARS-rakétát, továbbá 507 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Vesztyi hírszolgálatnak azt mondta, hogy az orosz erők előrenyomulnak Liman város északkeleti és délkeleti részén, és megvetették lábukat a Kramatorszktól és Szlovjanszktól 17 kilométerre fekvő Raj-Olekszandrivka település keleti részén. Pusilin szerint Dobropillja felé elvágták az ukrán ellátási útvonalakat.

Az orosz ellenőrzés alá vont ukrajnai területek és oroszországi régiók településeinek hatóságai több helyszínről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. Brjaszk megye Brovnyicsi községében az ukrán fél sorozatvetővel lőtte a Miratorg agráripari holding területét, hét alkalmazottat megsebesítve. Gyemjanki faluban kamikaze-drónok támadták a posta környékét, a szolgáltató egyik alkalmazottja és egy gépkocsivezetője sebesüléseket szenvedett.

Belgorod megyében pilóta nélküli repülőszerkezetek csapásainak következtében egy civil életét vesztette, hét pedig megsebesült, köztük egy tízéves gyermek. A Zaporizzsja megyei Vaszilivkában egy drón a saját háza udvarán okozott sérüléseket egy férfinak.

Darja Morozova, a "Donyecki Népköztársaság" ombudsmanja a RIA Novosztyi hírügynökséggel közölte, hogy az elmúlt héten négy civil vesztette életét ukrán támadások következtében, 24 pedig megsebesült.

A Fekete-tenger partján fekvő Tuapszéban, ahol ukrán dróncsapások április 16. óta négy alkalommal okoztak tüzet az olajlétesítményekben, hétfőre a mentőalakulatok 17 ezer köbméter kiömlött fűtőolajat, valamint szennyezett talajt és vizet gyűjtöttek össze és szállítottak el. Ebből több mint 1800 köbmétert az elmúlt 24 órában. Magában a városban önkéntesek bevonásával takarítják a közterületeket.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított egy krasznodari temetőben található katonai sírok meggyalázása ügyében. Május 1-jére virradó éjjel ismeretlen elkövetők az ukrajnai háborúban elesett 14 katona síremlékén összetörték az arcképeket, és megrongálták az egyik sírkeresztet.

