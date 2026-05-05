Egy fegyverest ártalmatlanítottak az amerikai Titkos Szolgálat emberei a Fehér Ház közelében hétfőn - közölte a szövetségi ügynökség.
A védett személyek biztonságáért felelős szervezet a közösségi médiában erősítette meg az incidenst, amelyről annyi derült ki, hogy a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak, és rálőttek.
A férfit kórházba vitték, állapotáról nem adtak tájékoztatást.
A körülményeket Washington rendőrsége vizsgálja.
Az incidens a Fehér Háztól nagyjából 1 kilométerre történt, a Washington-emlékmű közelében.
