Külföld :: 2026. május 5. 07:57 ::

Fegyverest ártalmatlanítottak az amerikai titkosszolgálat emberei a Fehér Ház közelében

Egy fegyverest ártalmatlanítottak az amerikai Titkos Szolgálat emberei a Fehér Ház közelében hétfőn - közölte a szövetségi ügynökség.

A védett személyek biztonságáért felelős szervezet a közösségi médiában erősítette meg az incidenst, amelyről annyi derült ki, hogy a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak, és rálőttek.

A férfit kórházba vitték, állapotáról nem adtak tájékoztatást.

A körülményeket Washington rendőrsége vizsgálja.

Az incidens a Fehér Háztól nagyjából 1 kilométerre történt, a Washington-emlékmű közelében.

(MTI)