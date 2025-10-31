Publicisztika :: 2025. október 31. 19:05 ::

A zsidó bevándorlásról is lesz nemzeti konzultáció?

Amint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely a kormányinfón kijelentette, hogy Magyarország szívesen látja a Nyugat-Európából érkező zsidó bevándorlókat. Ez mérföldkőnek is tekinthető, és újabb léket kapott a kormány migrációellenes kommunikációja.



Fotó: Szombat

A kormány hivatalos migrációs kommunikációja az elmúlt években egységesnek tűnt „zéró tolerancia”, „Magyarország a magyaroké”, „nem leszünk migránsország” jelmondatok kíséretében. Erre az álláspontra épültek a kampányok, a plakátok, többek között Orbán Viktor is azt mondta: „Migráció-ügyében nincs kompromisszum. Magyarországon az illegális migránsok száma zéró!”

De azt már igencsak látni, hogy a legális migránsok számában nem zéró az a szám... Ugyanis migránsmunkásokból 100-200 ezer van már az országban. De most úgy tűnik, szintlépés következhet.

Nem haszontalan, ha visszaemlékszünk az elmúlt évek eseményeire.

Az Országgyűlésben a KDNP által kezdeményezett nyilatkozatot is elfogadták , amely világosan fogalmazta meg a migrációt elutasító álláspontot. A kormány kommunikációjában is több alkalommal hangsúlyozták: a külföldi munkavállalók, vendégmunkások csak „kivételek” lehetnek, ha magyar munkaerővel már nem tölthetők be az álláshelyek, erről is kiderült, hogy hazugság, tömegével rúgják ki a magyarokat, és helyükre vendégmunkások érkeznek.

Megfogalmazódhat ezek után egy kérdés, azt gondolom, akár sok fideszes szavazóban is. Ha a kormány korábban kvázi népszavazáshoz közeli állapotban vitte el a kérdést – például a nemzeti konzultációk keretében –, és a magyar társadalom akkor elutasította a tömeges bevándorlást, akkor most is lesz-e hasonló konzultáció a vendégmunkás- vagy zsidó migráció kérdésében? És talán még fontosabb, a Fidesz jobboldali, nemzeti érzelmű szavazói hogyan tudják ezt a jelenlegi helyzetet értelmezni?

Ugyanis egy migrációellenes szavazó azt várta volna, hogy a kormány aktívan védje a magyar munkavállalókat, a magyar közösséget, a magyar kultúrát. Most viszont az állam azt kommunikálja: „zsidókat fogadunk be”, „menekültek érkezhetnek”. Szóval a kérdés, hogy erről miért nem lesz nemzeti konzultáció.

Van azonban egy további aspektus. Érdemes megemlíteni, hogy a magyar kormány kifejezetten jó kapcsolatokat ápol Izraellel. A zsidó közösségek Gulyás iránymutatása alapján akár hivatkozhatnak magyarországi felmenőkre, és magyar állampolgárság felvételére is jogosultak lehetnek. Erre utalt is a kormányinfón, hogy „Izraelben több százezer magyar ember is él, magyar felmenőik vannak” Ez a kontextus új dimenziót ad a hazai migrációs vitának: nem csupán a „harmadik országbeli vendégmunkásról” van szó, hanem az ún. „honosítható, magyar gyökerű zsidó” bevándorlóról, aki akár letelepedhet, állampolgárságot is kaphat...

Lantos János – Kuruc.info