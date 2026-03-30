Tudatában annak, hogy Carter cselekedetei és meggyőződései riadalmat keltettek a zsidó vezetők körében, magas rangú kormányzati tanácsadókat alkalmaztak kapcsolattartóként. A taktikát annyira fontosnak tartották, hogy Edward Sandersnek irodát rendeltek a Fehér Ház nyugati szárnyában. A kormányzatban a korábbi kormányzatoknál nagyobb számban jelen lévő zsidók gyakran beszéltek zsidó csoportokkal, és terveket készítettek arra, hogy a zsidó sajtó „nagyon hasznos szerepet töltsön be az információk terjesztésében.” (I. m., 118. o.)

Carter azonban nem bizonyult teljesen engedelmesnek, és frusztrálta a zsidókat azzal, hogy megpróbált valamelyest kiegyensúlyozott álláspontot képviselni az Izraellel kapcsolatos kérdésekben, ami feszültségeket okozott a zsidóság körében, például a légtérellenőrző repülőgépek (AWACS), fegyvereladások, vagy az 1980-as szavazás kapcsán, amelyen jóváhagyták azt az ENSZ-határozatot, amely elítélte az izraeli civil telepes megszállást az arab területeken. Utóbbit végül a következő választásokon elszenvedett vereségének „közvetlen okaként” nevezte meg Carter, ugyanis egyértelműen a zsidókra mutatott, mint akik „tönkretették” elnökségét (i. m., 134. o.). Mindezt annak ellenére, hogy Carter „követte politikai tanácsadóinak tanácsát”, és 1980 nyarán „tartózkodott minden új diplomáciai kezdeményezéstől a Közel-Kelettel kapcsolatban. De már túl késő volt.” Lazarowitz hozzáteszi: „Annak ellenére, hogy 1979-ben és 1980-ban rendszeres találkozókra és tájékoztatókra került sor zsidó csoportokkal – amelyekről készült jegyzetek két dobozt töltenek meg a Carter Könyvtárban –, a Carter elleni politikai kampány lendületet nyert” (i. m., 135. o.).



Eizenstat Carternek magyaráz