Friss hírek :: 2025. augusztus 13. 15:56 ::

BKK: a vártnál rosszabb a Flórián tér déli hídjának műszaki állapota, csúszik a felújítás

A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.

A társaság közleménye szerint az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során - amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést - láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A független szakértő jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló, azaz a felújítás megkezdése előtt előre nem látható károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

Jelezték, hogy a felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását. Ezért olyan - a jelenlegi vállalkozási szerződés feladatain túlmutató - javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

Megjegyezték, hogy a kivitelező elkezdte a pályalemez konzolos részeinek javítását, mivel ezek elengedhetetlenek a híd stabil és üzemszerű használatához.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg. A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá.

A felújítást követően a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott forgalmi rend szerint haladhat majd a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, akkor az északi hidat zárják majd le. Az északi hídon - ugyanúgy, mint a délin - a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál.

A Flórián téri felüljárókat legutóbb 2002-2003-ban újították fel. Március 1-jén kezdődött korszerűsítésük azért szükséges, hogy a főváros és az agglomeráció közlekedésében jelentős szerepet betöltő útszakaszt az elkövetkezendő évtizedekben is biztonságosan lehessen használni.