Rákay feleségének kitüntetése után Csipes Tamara inkább eladná a sajátjait

A kétszeres olimpiai és kilencszeres világbajnok Csipes Tamara a közösségi oldalán fakadt ki azt követően, hogy Rákay Philip "asztrológus" felesége, Wieber Orsolya lovagkeresztet kapott. Csipes Instagram-történetben kommentálta a hírt, azt írta:

sikerült mindenfajta állami kitüntetést a nullára degradálni. Bravó.

Hozzátette, ugyanitt eladó a saját Magyar Érdemrend lovag-, tiszti- és középkeresztje. Egy újabb bejegyzésben pedig ráerősített, hogy komolyan gondolja, a befolyt összeget jótékony célra fordítaná.

Csipes nem először szólalt fel közéleti témában. A párizsi olimpiát követően azon akadt ki, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium felkérte arra, hogy legyen az arca a kormány új családpolitikai kampányának. A sportoló által közzétett minisztériumi megkeresés szerint a kampány jeligéje az, hogy „családban élni jó”, mire a sportoló úgy reagált, tényleg nagyon jó családban élni, de egyedülálló anyaként meg tudja érteni, ha sokaknak már az is óriási nehézség, hogy ételt rakjanak az asztalra, vagy megfelelő oktatást és biztonságos jövőt biztosítsanak gyereküknek.

– Amíg ezek a dolgok nincsenek rendbe téve addig mit kampányoljak emellett?! – írta, egyértelművé téve, hogy nem fog szerepet vállalni a kormányzati kampányban.

