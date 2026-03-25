Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, a bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését - adta hírül X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.
Toroczkai hozzátette: ráadásul a rendőrség azóta a kompromisszumos, statikus tüntetésüket is betiltotta, a kormányzat szerint tehát már a polgármesteri hivatal előtt sem tüntethetnének, de mindezt felülírta a Kúria ítélete.
Találkozzunk tehát szombaton, március 28-án 14 órakor Kálló polgármesteri hivatala előtt!
A rendezvényre ingyenes buszokat indítunk szerte az országból: http://mihazank.hu/busz
— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) March 25, 2026
Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, a bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését.
Miért bujkálhat a rendőrség, miután a Kúria ítélete szerint törvénytelenül tiltották be a Mi Hazánk tüntetését?
Ezzel a címmel nyújtott be most írásbeli kérdést Novák Előd, a párt alelnöke. Alább olvasható:
Tisztelt Pintér Sándor Miniszter Úr!
Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését, így március 28-án 14 órakor mégis megtarthatjuk a rendpárti tüntetésünket. Ki a felelős a rendőrség törvénytelenségéért?
Ráadásul a rendőrség azóta a kompromisszumos, statikus tüntetéseinket is betiltotta, a kormányzat szerint tehát abszurd módon már a polgármesteri hivatal előtt és a falu szélén sem tüntethetnénk, de mindezt felülírta a Kúria ítélete, köszönet illeti a keresetünket benyújtó dr. Gaudi-Nagy Tamást is.
Mindezek tetejébe a rendőrség a Kúria ítélete után nem volt hajlandó a bejelentőként általam kezdeményezett tárgyalásra a gyűlés részleteiről. Nyíltan, írásban is megtagadta, hogy ma egyeztessünk, a mobiltelefont sem vette fel a sértődött alezredes. Azok után, hogy két alkalommal is olyan idézést kaptam, hogy 3-4 órán belül legyek a pásztói rendőrkapitányságon a gyűlés egyeztetése érdekében, elfogadhatatlannak tartom ezt a hozzáállást. Miért bujkál a rendőrség, miután a Kúria ítélete szerint törvénytelenül tiltották be a Mi Hazánk tüntetését?
Tisztelettel:
Novák Előd,
az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja
az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja
