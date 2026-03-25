Extra, Anyaország :: 2026. március 25. 18:36 ::

A 300 000. hírünk: mégis mehet Kállóra a Mi Hazánk!

Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, a bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését - adta hírül X-oldalán a Mi Hazánk elnöke.

Amint fent a böngészősávban látható: ez portálunk 300 000. híre. 20 év, 300 ezer hír, cikk, tanulmány, publicisztika, olvasói levél, videó stb. - két évtizednyi harc a polkorrekt hazugságok ellen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, folytatjuk! Toroczkai hozzátette: ráadásul a rendőrség azóta a kompromisszumos, statikus tüntetésüket is betiltotta, a kormányzat szerint tehát már a polgármesteri hivatal előtt sem tüntethetnének, de mindezt felülírta a Kúria ítélete.

Találkozzunk tehát szombaton, március 28-án 14 órakor Kálló polgármesteri hivatala előtt!

A rendezvényre ingyenes buszokat indítunk szerte az országból: http://mihazank.hu/busz





📢 GYŐZTÜNK!Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, a bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését.Ráadásul a rendőrség… March 25, 2026

Miért bujkálhat a rendőrség, miután a Kúria ítélete szerint törvénytelenül tiltották be a Mi Hazánk tüntetését?

Ezzel a címmel nyújtott be most írásbeli kérdést Novák Előd, a párt alelnöke. Alább olvasható:

Tisztelt Pintér Sándor Miniszter Úr!

Miután a Belügyminisztérium államtitkára, Sztojka Attila nyomására a rendőrség betiltotta a kállói tüntetésünket, bírósághoz fordultunk. A Kúria mai ítélete szerint a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a Mi Hazánk vonulásos tüntetését, így március 28-án 14 órakor mégis megtarthatjuk a rendpárti tüntetésünket. Ki a felelős a rendőrség törvénytelenségéért?

Ráadásul a rendőrség azóta a kompromisszumos, statikus tüntetéseinket is betiltotta, a kormányzat szerint tehát abszurd módon már a polgármesteri hivatal előtt és a falu szélén sem tüntethetnénk, de mindezt felülírta a Kúria ítélete, köszönet illeti a keresetünket benyújtó dr. Gaudi-Nagy Tamást is.

Mindezek tetejébe a rendőrség a Kúria ítélete után nem volt hajlandó a bejelentőként általam kezdeményezett tárgyalásra a gyűlés részleteiről. Nyíltan, írásban is megtagadta, hogy ma egyeztessünk, a mobiltelefont sem vette fel a sértődött alezredes. Azok után, hogy két alkalommal is olyan idézést kaptam, hogy 3-4 órán belül legyek a pásztói rendőrkapitányságon a gyűlés egyeztetése érdekében, elfogadhatatlannak tartom ezt a hozzáállást. Miért bujkál a rendőrség, miután a Kúria ítélete szerint törvénytelenül tiltották be a Mi Hazánk tüntetését?

Tisztelettel:

Novák Előd,

az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagja

