2026. március 25. 19:19

Meteorológia: az ország nyugati felén másfél havi csapadék eshet péntek estig

Péntek estig az ország nyugati felén akár másfél havi csapadék is eshet - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Azt írták: a 454 meteorológiai állomás közel harmada, 142 állomás nem regisztrált még márciusban csapadékot, és ahol esett is valamennyi, az is többnyire csak kisebb zápor volt.

Hozzátették: az előrejelzés szerint a Dunántúl nyugati részein két nap alatt akár 30-50 milliméter közötti, a középső vármegyékben pedig 20 milliméter körüli mennyiség eshet, ezzel nyugaton lesznek olyan tájak, ahol egy átlagos márciusi mennyiségnél - ami 30-35 milliméter - is több eső, nyugaton havas eső, hó is fog esni.

Az ország északkeleti, keleti negyedén, harmadán inkább csak helyenként lehet időszakosan futó zápor, vagyis ott lesznek tájak, amik most is szárazon fognak maradni. Így pedig - mivel a hónap hátralévő részében sem számíthatunk áztató esőre - az országnak azon a részein a havi csapadékösszeg nem egy helyen 0 milliméter lesz - jegyezték meg.

(MTI)