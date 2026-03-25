Háború :: 2026. március 25. 22:23 ::

Iráni külügyminiszter: most tárgyalásról beszélni annyit jelentene, mint beismerni a vereséget

Irán átnézi a háború lezárása érdekében tett amerikai javaslatot, de a közvetítők közötti üzenetváltás nem jelent az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat - közölte szerdán Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Aragcsi az iráni állami televíziónak adott interjúban leszögezte, hogy Teheránnak nincs szándékában az Egyesült Államokkal tárgyalni, ehelyett folytatja az ellenállást. "Most tárgyalásról beszélni annyit jelentene, mint beismerni a vereséget" – mondta az iráni diplomácia vezetője. "Az Iszlám Köztársaság a saját feltételei alapján akar véget vetni a háborúnak, oly módon, hogy az többet ne ismétlődjék meg" – tette hozzá.

Aragcsi azt is hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros csak az ellenségek előtt van zárva.

"A mi szempontunkból az áthaladás nincs teljesen lezárva, csak az ellenségek előtt" – mondta a külügyminiszter, hozzátéve: nem lát okot arra, hogy átengedjék az ellenségeik és az ő szövetségeseik hajóit. "Az iráni hadsereg immár biztonságos átjutást biztosít a baráti országok hajói számára" – tette hozzá.

Irán az amerikai terv elfogadása helyett saját ellenjavaslatait nyújtotta be, és újabb támadásokat intézett Izrael és a Perzsa(Arab)-öböl menti államok ellen.

Két pakisztáni illetékes nagy vonalakban ismertette a 15 pontos amerikai tervet, amelyben állításuk szerint a szankciók enyhítése, Irán atomprogramjának visszafogása, a rakéták korlátozása és a Hormuzi-szoros újranyitása szerepel, amelyen a világ kőolajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át.

Irán az állami televízióban ismertette a saját tervét, amelyben az iráni vezetők elleni gyilkosságok leállítása, annak biztosítása, hogy nem indul ellene további háború, háborús jóvátétel fizetése, az ellenségeskedések beszüntetése és Irán Hormuzi-szoros feletti szuverenitásának a biztosítása szerepel.

A háború február 28-i kezdete óta több mint ezerötszázan haltak meg Iránban, megközelítőleg ezeregyszázan Libanonban, tizenhatan Izraelben, valamint tizenöt amerikai katona, továbbá számos polgári személy szárazföldön és tengeren az öböl menti államokban. Libanonban és Iránban milliók menekültek el otthonaikból.

(MTI)