2026. március 24. 21:31

Míg Orbán Balázs a mi hazánkosok szavazatára áhítozik, Lázár János inkább "együtt dolgozna a szuverenitáspártiakkal"

A szuverenitáspárti politikusok összefogására szólított fel Lázár János az úrhidai Lázárinfón. Az építési és közlekedési miniszter a Fejér vármegyei településen úgy fogalmazott: "szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni, de mások is csatlakozhatnak ehhez."



Lázár szerint a jövőben együttműködést kell kialakítani mindenkivel, aki szuverenitáspárti, azokkal nem tudnak együttműködni, akik az ország szuverenitását fel akarják adni. Szerinte ez olyan kérdéseknél lehet perdöntő, mint az ukrán uniós tagság ügye: úgy látja, ha a tiszások lesznek többségben, ezt egyszerű parlamenti többséggel meg fogják szavazni.

Abban nem ért egyet a Mi Hazánkkal, hogy ők ki akarják léptetni Magyarországot az unióból, ezért nehéz együttműködni velük.

„Mi azt mondjuk, hogy Magyarország ne lépjen ki az unióból, de az unión belül meg kell őrizni az ország döntési szabadságát” – mondta Lázár.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke nemrég egy másik stratégiát javasolt: ő arról beszélt , hogy meg kell győzni a Mi Hazánk Mozgalom választóit is, hogy Orbán Viktorra szavazzanak.

Toroczkai László egyébként a 444 hétfői interjújában kijelentette : ha Lázárt akarná kormányfőnek a Fidesz, őt sem támogatná szívesebben, mint Orbán Viktort.

