Új többnemzetiségű taktikai alakulatot telepít a NATO Finnországba a nyáron azzal a céllal, hogy elrettentse Oroszországot a katonai szövetség keleti területén levő országok elleni támadástól - közölte szerdán újságírók előtt a missziót vezető Svédország haditengerészetének egy magas rangú katonai tisztségviselője.

Ewa Skoog Haslum altengernagy elmondta: azt remélik, hogy már nyáron elindíthatják a projektet, és "nyár elején" megkezdhetik az első elemek telepítését. Svédország játssza majd a vezető szerepet a többnemzetiségű misszióban: a tervek szerint kezdetben pár száz katonát vezényelhet Finnországba, de a kontingens létszámát válság esetén 5 ezer fő körülire is növelhetik.

Svédország mellett norvég, brit és olasz katonák is részt vállalnak majd, illetve Franciaország is érdeklődést mutatott - tette hozzá az altengernagy.

A NATO a szövetség keleti területén többnemzetiségű zászlóaljakat állomásoztat már nyolc országban: Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Finnország 1340 kilométer hosszú szakaszon határos Oroszországgal, és a területén még nincsenek NATO-katonák.

