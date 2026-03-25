Dobrev elvtársnő visszaléptette három jelöltjét, és most reménytelenül várja Magyar Péter hívását

A Demokratikus Koalíció (DK) három körzetben lépteti vissza egyéni képviselőjelöltjeit - derül ki az ellenzéki párt elnökének szerdai Facebook-bejegyzéséből.

Dobrev Klára azt írja, hogy Budapest 6. és 8., valamint Nógrád vármegye 1. számú választókörzetében döntöttek visszalépésről, a jelöltjeikkel egyetértésben. Visszalépett jelöltjeiknek, Komáromi Zoltánnak, Ternyák Andrásnak és Godó Beatrixnak a politikus megköszönte a "kormányváltásért végezett hatalmas munkájukat", írja az MTI.

Magyarázatként közli, hogy azért ezt a három körzetet választották, mert felméréseik szerint országosan ezekben várható a legszorosabb választási eredmény. A listavezető kifejti, hogy a DK által rendelt közvéleménykutatások alapján Budapest 6. számú választókörzetében Hadházy Ákos, Nógrád megye 1. számú választókörzetében pedig a Tisza Párt jelöltje a legesélyesebb ellenzéki jelölt, ezért arra kérik szavazóikat, hogy őket támogassák. Budapest 8. számú választókörzetében, a közvéleménykutatásaink szerint, Kunhalmi Ágnes független jelölt és a Tisza Párt jelöltje fej fej mellett állnak, ezért ebben a körzetben a DK azt kéri a szavazóitól, hogy saját belátásuk szerint döntsenek egyikük támogatásáról - teszi hozzá.

A politikus kiemeli, hogy a visszalépésekről a többi párttal, illetve jelölttel nem egyeztettek, ez a DK egyoldalú döntése, amivel "példát akarunk mutatni". Hangsúlyozza, eközben továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy minden választókörzetben szavazzon a DK listájára.

Dobrev Klára kifejti, hogy már tavaly nyár óta mondják, hogy készek együttműködni a választáson a kormányváltást akaró ellenzéki pártokkal. "Eddig mindig úgy fogalmaztam, hogy ismerik a telefonszámomat, hívjanak, és én felveszem" - írja az EP-képviselő, megjegyezve, hogy ilyen telefonhívást nem kapott, csak a DK egyoldalú visszalépését "követelő ultimátumok, fenyegetések jöttek", amelyeknek "soha nem fognak engedni".



Vár a Klára mindhiába... (fotó: Papajcsik Péter / Index)

"Akkor lépjünk előre, a DK példát mutat felelősségből: három választókörzetben a DK jelöltjei visszalépnek. Reméljük a Tisza is hasonló felelősséggel jár el, a labda az ő térfelükön pattog" - fogalmaz a pártelnök.

Frissítés: ne várja, Klára...

"A Tisza mind a 106 választókerületben komoly győzelmi esélyekkel indul. Eddig sem és ezután sem tárgyalunk más pártokkal. A magyar emberekkel kötünk szövetséget a korrupt, a saját hazáját kifosztó és eláruló Orbáni hatalommal szemben" – reagált Dobrev Klára szerda reggeli Facebook-bejegyzésére a Telex megkeresése után a Tisza Párt.

Arról is kérdezték Magyar Péteréket, hogy tárgyalnak-e helyben vagy országosan más ellenzéki pártokkal, jelöltekkel, és elképzelhetőnek tartják-e, hogy a Tisza is visszaléptesse valamelyik választókerületben a jelöltjét. Azt írták, hogy eddig sem, és ezután sem fognak más pártokkal tárgyalni.

"Tudomásunk szerint a következő napokban további visszalépések várhatóak, hiszen az óellenzéki oldalon sem tudnak mindenkit megzsarolni, vagy a rendszerváltás ellen csatasorba állítani Orbán Viktorék."