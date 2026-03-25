2026. március 25. 14:40

Hamász-tagokat ítéltek börtönre Berlinben

Börtönbüntetésre ítélt egy berlini bíróság szerdán négy férfit, akik a Hamász tagjaiként fegyverbeszerzéseket intéztek a palesztin szervezet részére.

A 36 és 58 év közötti férfiakra - két libanoni, egy egyiptomi és egy holland állampolgárra - négy és féltől hat évig terjedő szabadságvesztést szabtak ki.

A bíróság megállapította, hogy a 2023 decemberében őrizetbe vett vádlottak a Hamász külföldi ügynökeiként több európai országban fegyvereket rejtettek el azzal a céllal, hogy a szervezet majd azokat használva támadásokat hajtson végre izraeli vagy zsidó létesítmények ellen Európában. A lehetséges célpontok között volt Izrael berlini nagykövetsége, az Egyesült Államok által fenntartott Ramstein légibázis Németországban és az egykori berlini Tempelhof repülőtér környéke.

A szóban forgó fegyver-rejtekhelyeket egyebek mellett Lengyelországban, Bulgáriában és Dániában hozták létre.

(MTI nyomán)