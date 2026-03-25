2026. március 25. 20:05

Német kancellár: a költségvetésből nem tudjuk ellensúlyozni az energiaár-emelkedést

Németországban az állami költségvetésből nem tudják ellensúlyozni az iráni konfliktus okozta energiaár-emelkedést, a legjobb módja az árak helyreállításának az lenne, ha véget érne a háború - jelentette ki Friedrich Merz német kancellár szerdán a német parlamentben.

Képviselői kérdésekre válaszolva a kancellár elmondta: vannak intézkedések, amelyeket fontolóra lehet venni a terhek enyhítésére, de "adókkal vagy egyéb, a szövetségi költségvetésből finanszírozott eszközökkel nem lehet kompenzálni minden áremelkedést".

Merz közölte, hogy nem támogatja az olajvállalatok többletbevételeinek megadóztatását, ahogyan azt a koalícióban részt vevő szociáldemokraták szorgalmazzák, mert ezt jogilag gyakorlatilag még definiálni sem lehet.

Biztosított afelől, hogy Németország európai partnereivel közösen azon igyekszik, hogy rávegye az Egyesült Államokat és Izraelt arra, hogy találjanak diplomáciai megoldást a háború lezárására. "Ugyanakkor ez minden oldalról hajlandóságot követel, Irán részéről is, ami pillanatnyilag láthatóan nem adott"- mondta.

A kancellár hozzátette, hogy Németország szívesen csatlakozik nemzetközi erőfeszítésekhez a térség stabilizálása érdekében, miután véget értek a harcok, de egy ilyen misszió csak az ENSZ felhatalmazásával valósulhat meg.

(MTI)