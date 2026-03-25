Szijjártó szerint semmi oka titkosított vonalon beszélni, mert ő nyíltan vállalja a véleményét

Nincs rá szükség – mondta a Blikknek adott interjújában Szijjártó Péter arra a kérdésre válaszul, hogy lecserélte-e már a mobilszámát. A külügyminiszter szerint olyan régóta ez a száma, hogy „okozna némi zavart”, ha lecserélné, így nincs oka rá.

A kérdés előzménye, hogy nemrég nyilvánosságra került Szijjártó Péter egyik telefonbeszélgetésének leirata – ez közte és orosz kollégája, Szergej Lavrov között zajlott 2020 februárjában. A beszélgetésben Szijjártó arra kéri Lavrovot, segítse a Peter Pellegrini vezette szlovák kormánykoalíció választási győzelmét azzal, hogy az akkori miniszterelnököt az utolsó pillanatban meghívják Moszkvába.

Szijjártót arról is megkérdezték, hogy védett, titkosított vonalon hívja a kollégáit vagy a mindennap használt mobiljáról, erre közölte:

Simán csak felhívom a telefonomon, akivel akarok beszélni, mert én azt a megközelítést viszem, hogy ugyanazt mondom egy külügyminiszter kollégának a telefonba, mint amit nyilvánosan szoktam mondani. Úgyhogy nekem ilyen szempontból nincs semmi titkolnivalóm, semmi takargatnivalóm.

A Lavrovval történt beszélgetése kapcsán azt mondta: „meglepődnének a titkosszolgálatok, meg ez a magyar újságíró is, ha kiderülne, hányan kértek tőlem ez alatt a tizenegy és fél év alatt olyan segítséget, hogy egy másik ország vezetőjével, külügyminiszterével hozzak már össze nekik egy találkozó, egy telefonbeszélgetés, egy tárgyalás lehetőségét”.

– Meglepődnének a párosításokon is, ki kérte, hogy kivel találkozhasson. Nyilván, ezt soha nem adom ki, de itt, ebben az esetben is, ha megkérnek engem, hogy segítsek egy másik ország vezetőjével összehozni egy harmadik ország vezetőjét, és az nem ellentétes a nemzeti érdekünkkel, nyilván segítek. Tényleg nem értem, hogy miért van kiakadás – fogalmazott a külügyminiszter, aki azt állítja, semmilyen titkos információt nem szivárogtatott ki.

Azzal kapcsolatban, hogy a Washington Post cikke szerint külön üléseket szervez a NATO és az Európai Unió, amelyeken a magyar külügyminiszter nem vesz részt, úgy vélekedett:

Az egy baromság, úgy, ahogy van! Ez nyilvánvalóan egy titkosszolgálatok által szervezett beavatkozási kísérlet a magyar parlamenti választásba. Összehordanak hetet-havat, hazugságokat, álhíreket, baromságokat.

Szijjártó beszélt továbbá arról is, hogy szerinte az orosz–ukrán háború végét követően újra jó kapcsolat lesz Európa és Oroszország között, mert „egészen egyszerűen Európa nem engedheti meg magának, hogy ne álljon vissza”.

