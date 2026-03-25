Háború :: 2026. március 25. 11:46 ::

Légicsapás végzett több katonával Irak nyugati részén

Légicsapás érte szerdán az iraki Népi Mozgósítási Erők (PMF) nevű, zömében síita milíciákból álló szervezet egyik bázisát az észak-iraki Anbár tartományban, hét katona meghalt, 13-an megsebesültek - közölte az arab ország védelmi minisztériuma, hozzátéve, hogy a csapás a támaszponton lévő katonai kórházat és a mellette lévő műszaki egységet érte.

A tárca a nemzetközi jog súlyos megsértésének nevezte az akciót, rámutatva arra, hogy a vonatkozó jogszabályok tiltják az egészségügyi létesítmények és az egészségügyi személyzet elleni támadásokat, és az elkövetők felelősségre vonására szólított fel.

A minisztérium részéről hozzátették, hogy Bagdad fenntartja magának a jogot a válaszra, "összhangban a jogi keretekkel".

(MTI)