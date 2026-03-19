Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 19. 12:30 ::

A földön fekve húzták elő Kállón a Mi Hazánk aktivistáit szamurájkarddal fenyegető cigánybűnözőt

Március 18-án, szerda délután jelentős rendőri akció keretében fogtak el több, a Mi Hazánk kállói fórumán "balhézó" cigányt – írja a Magyar Jelen. Közöttük volt a Lyuki becenévre hallgató M. János is, aki két napja még a Heves Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, Baranyi Bélával tárgyalt egy azóta törölt bejegyzés szerint.



Lyuki akcióban

A rajtaütés során kommandósok fogták el "Lyukit", aki március 13-án Kállón szamurájkarddal érkezett a Mi Hazánk Mozgalom utcafórumára. A férfi a helyszíni élő videók alapján folyamatosan agresszíven, trágár szavakkal lépett fel a Mi Hazánk Bűnvadászok feliratú kisbuszának utasaival szemben.

A Magyar Jelen úgy tudja, "Lyuki" nem ismeretlen vendég a büntetés-végrehajtásban, hiszen garázdaság és drogügyek miatt visszatérő vendége a hazai börtönöknek.

Rajta kívül több "balhézó" cigányt is sikerült előállítania a rendőrségnek, azonban még így is van olyan, akinek sikerült meglógnia, és jelenleg is szökésben van.

A lap úgy értesült, hogy a környékbeli cigányok sem bánják, hogy ismét rendőrkézre került a társaság, hiszen viselkedésükkel és ügyleteikkel nemcsak a magyarok, de a normálisan élő helyi cigányok életét is megkeserítik. A helyiek elmondása szerint "Lyuki" rendszeresen erőszakosan fenyegeti a helyieket, akár a település vezetőit is.

Készült a Mi Hazánk érkezésére

"Lyuki" Facebook-oldaláról egyébként kiderült, hogy előre eltervezett módon érkezett társaságával március 13-án Dócs Dávid kállói utcafórmára. "Aki szeretne egy jót beszélgetni ezzel a társasággal most lessz rá lehetőség Én személy szerint alig várom ezt a sok magát szuperhősnek képzelő nyomorékot Gyertek minél többen beszélgessünk velük egy jót!" – írta helyesírási hibáktól hemzsegő, nyilvános Facebook-bejegyzésében március 9-én. Ehhez a beszélgetéshez vitte magával a szamurájkardot, amivel többször el is hencegett a nap folyamán.

A március 13-án történtekre reagálva a Mi Hazánk március 28-án tart tüntetést Kállón.