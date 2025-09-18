Friss hírek :: 2025. szeptember 18. 14:47 ::

Régi lőszereket találtak egy fonyódi gimnáziumban

Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a fonyódi Mátyás Király Gimnáziumban csütörtökön, az intézményt egy időre kiürítették - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-t.

Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya vizsgálja.

A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook-oldalán közölte: olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói.

"A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában" - hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt, és sincs is veszélyben.