Háború :: 2026. március 25. 08:14 ::

Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Erősödtek az indexek az ázsiai tőzsdéken szerdán. A térség irányadó tőzsdéjén, a tokióin 2,82 százalékkal, 53 727 pontra nőtt a vezető Nikkei225 index, a részvények szélesebb körét felölelő Topix mutató 2,51 százalékkal emelkedett.

A már szintén bezárt ausztrál tőzsde 1,85 százalék, a szöuli 1,59 százalék, a tajpeji pedig 2,50 százalék erősödéssel fejezte be a napot.

A térségben még nyitva tartó tőzsdék közül a sanghaji 1,13 százalék, a hongkongi pedig 0,31 százalék pluszt jelzett.

Reggel fél nyolckor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 3,71 dollár (3,70 százalék) csökkenéssel 96,52 dolláron állt.

Az arany ára unciánként 3,46 százalékkal (153,37 dollárral) 4587,47 dollárra nőtt.

(MTI)