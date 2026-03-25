Háború :: 2026. március 25. 08:48 ::

Macron az agresszorok helyett a megtámadott Iránt szólította fel, hogy jóhiszeműen vegyen részt a tárgyalásokon

Emmanuel Macron francia elnök kedden felszólította Iránt, hogy jóhiszeműen vegyen részt a tárgyalásokon a közel-keleti konfliktus deeszkalálása érdekében, miután telefon beszélt iráni kollégájával, Maszúd Pezeskjánnal.

"Felszólítottam Iránt, hogy jóhiszeműen vegyen részt a tárgyalásokon, annak érdekében, hogy megnyíljon az út a deeszkaláció felé, és legyen keret a nemzetközi közösség elvárásainak teljesítésére Irán nukleáris és ballisztikus programjával, valamint regionális destabilizáló tevékenységeivel kapcsolatban" - írta a francia elnök az X közösségi oldalon.

A francia elnök, aki harmadszor beszélt telefonon iráni kollégájával a háború február 28-i kezdete óta, felhívta a figyelmet arra: mindenképpen szükséges, hogy véget érjenek "a régió országai ellen irányuló elfogadhatatlan támadások", amelyeket Teherán az amerikai és izraeli légicsapásokra válaszul indított.

Emmanuel Macron kiemelte az energiai és polgári infrastruktúrák megőrzésének, valamint a Hormuzi-szorosban a szabad hajózás helyreállításának szükségességét.

Jichák Hercog izraeli államfővel folytatott telefonbeszélgetésén Emmanuel Macron arra kérte Izraelt, hogy előzze meg a konfliktus újabb fokozódását Libanonban, és ragadja meg a lehetőséget a két ország közötti közvetlen tárgyalásokra.

Izrael kedden bejelentette, hogy elfoglal egy nagyobb területet Libanon déli részén a "biztonsága érdekében", miközben folytatta a légicsapásait Libanon többi részén, az Irán-barát Hezbollah síita milícia pedig drónokkal és rakétákkal támadta Izraelt.

"Elmondtam Herzog elnöknek, hogy meggyőződésem szerint az Izrael és Libanon közötti közvetlen tárgyalások újraindítása egy olyan lehetőség, amelyet meg kell ragadni. Franciaország ennek érdekében mozgósít" - hangsúlyozta Emmanuel Macron az X-en. A libanoni vezetők már beleegyeztek a közvetlen tárgyalásokba, de izraeli kollégáik még nem.

A francia elnök kifejezte izraeli kollégájának "Franciaország teljes szolidaritását Irán és a Hezbollah napi támadásaival szemben".

Emmanuel Macron beszélt telefonon Hajszam bin Tárik ománi szultánnal is, akinek köszönetet mondott "az öböl menti ország erőfeszítéseiért", hogy "tárgyalásos megoldást találjanak a válságra".

Emmanuel Macron kedden ismételten összehívta hivatalában a nemzeti védelmi és biztonsági tanács ülését a közel-keleti háború miatt, a biztonsági kérdésekért felelős miniszterek és katonai vezetők részvételével.

(MTI nyomán)