Tíz gyereket és egy tanárt kórházba vittek a mentők pénteken megfigyelésre egy tatai iskolából, miután a csoport a helyi tanuszodában járt, és szúrós szagot észlelt az öltözőben - közölte a város önkormányzata a közösségi oldalán.
Reggel a tanuszodához tartozó mellékhelyiségek karbantartása során vízkőtelenítést hajtottak végre a Városgazda Kft. munkatársai. A tanóráról az öltözőbe visszaérkező gyerekek szúrós szagot érzékeltek. A kísérő tanárral visszatértek a Vaszary János Általános Iskolába, ahol a gyerekek panaszait a kihívott mentők vizsgálták meg - írták.
Hozzátették, tíz gyermeket és a kísérő tanárt megfigyelésre a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították.
A tájékoztatás szerint a kiérkező szakhatóságok nem mértek határérték feletti, az egészségre káros koncentrációt.
A vizsgálat folyamatban van, annak lezárulása után adnak részletes tájékoztatást a történtekről - jelezte az önkormányzat.
(MTI)