Friss hírek :: 2026. január 9. 11:30 ::

Ónos eső miatt másodfokú riasztást adtak ki több délnyugati járásra

Ónos eső veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. péntek délelőtt. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásokban a következő órákban tartós, többórás ónos eső várható, amelynek várható mennyisége meghaladhatja az 5 millimétert.

A meteorológiai előrejelzés szerint péntek reggeltől nyugat-északnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, ebből az ország délnyugati harmadán egy átmeneti gyenge havazást követően a késő délelőtti, déli óráktól tartós ónos eső, kiemelten Somogy és Baranya vármegye délnyugati felén jelentős, öt millimétert is meghaladó mennyiségű ónos eső várható. Északabbra, a Mosonmagyaróvár-Békéscsaba vonal tágabb térségében kisebb havazás valószínű, néhol ennél vastagabb, 4-5 centiméteres friss hóréteg képződhet. Az ország északkeleti harmadán ennél kevesebb hó hullhat.

A HungaroMet péntek éjfélig legmagasabb, harmadfokú (piros) figyelmeztetést adott ki Somogy és Baranya vármegyére, Zala és Vas vármegyére pedig másodfokú (narancs) figyelmeztetést, itt az ónos eső mennyisége meghaladhatja az egy milliméternyit. A gyenge ónos eső veszélye miatt pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegye területén.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról.

Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. Emellett azt javasolják az autósoknak, tankoljanak a szokásosnál több üzemanyagot, és az útra kelők vigyék magukkal feltöltött mobiltelefonjukat, valamint legyen náluk tartalék ruha, ásványvíz és egy kis étel arra az esetre, ha elakadnának vagy hosszabb ideig kellene várakozniuk.

Az ónos eső miatt vezetékek, ágak szakadhatnak le, ezért azt javasolják, ne parkoljanak ezek alá az autósok. A gyalogosok pedig kellő óvatossággal közlekedjenek, és aki kidőlt fát, elszakadt elektromos vezetéket, bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot - kérte Mukics Dániel.