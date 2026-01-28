Friss hírek :: 2026. január 28. 14:16 ::

Több éves csúcson az euró a dollárral szemben

Az euró 2021 júniusa óta legmagasabb szintre, 1,20 dollár fölé erősödött szerda reggel, majd dél körül valamivel e szint alá csúszott.

Az euró 1,2034 dollárron indította a szerdai kereskedést a bankközi piacon, délig a napi csúcsa 1,2046 dollár volt, percekkel 12 óra után 1,1974 dolláron jegyzeték.

A dollár már korábban nyomás alá került a kormányzati leállások miatti aggodalmak, a gyenge fogyasztói bizalmi index és a Washington politikáját övező fokozott bizonytalanság miatt, beleértve Donald Trump vámfenyegetéseit és a Fed függetlenségének kikezdését.

Már kedd este csaknem 4 éves mélypontra került a dollár az amerikai elnöknek arra a kijelentésére, hogy nem aggódik a valuta közelmúltbeli gyengülése miatt. Kedden Iowában, amikor arról kérdezték az elnököt, nem aggasztja-e a gyengülő dollár, azt válaszolta, hogy "nem", és azt, hogy a "dollár csodálatosan teljesít". Szakértők szerint ez azt jelentheti, hogy a kormány elégedett a dollár gyengülésével, ami segít javítani az amerikai export versenyképességét.

Befolyásolja a dollár árfolyamát a Fed szerda esti kamatdöntését övező várakozás is. A piac ezúttal nem számít kamatváltoztatásra, a befektetőket inkább a jövőbeni kamatcsökkentések időzítésére vonatkozó jelzések érdeklik. Szakértők azzal számolnak, hogy idén a Fed kétszer csökkent kamatot, mindkétszer 25 bázisponttal a jelenlegi 3,5-3,75 százalékról.

(MTI)